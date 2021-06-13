七大工業國集團（G7）峯會周日閉幕，各國同意向中國採取強硬立場，會後發表聯合聲明，各國承諾應對中國的不公平貿易行為、在香港及新疆的人權問題，同時強調台海和平隱定，這是G7領袖首次在最終聲明中明確批評中國。

聲明中，G7國家呼籲中國尊重人權及基本自由，尤其是新疆，以及香港在《中英聯合聲明》及《基本法》下所保障的權利、自由和高度自治。路透社較早前引述官員指出，峯會上美國極力推動在公報上提及新疆強迫勞動的行為。

白宮在G7公報發佈前，於周日發表聲明指，美國及G7國家承諾在全球供應鏈中消除強迫勞動的行為，他們仍對全球供應鏈中各種形式的強迫勞動深表關注，包括國家資助的弱勢群體和少數民族強迫勞動，以及農業、太陽能和服裝行業的供應鏈，這些主要都是在新疆內受關注的行業。聲明指，G7領袖同意捍衞人權及國際勞工標準，及承諾保護個人免受強迫勞動的重要性。

聲明首次提及台灣局勢

在台灣問題方面，G7聯合公報指：「我們重申維護自由和開放的印度太平洋路透社的重要性……強調台灣海峽和平與穩定的重要性。」鼓勵以和平方式解決兩岸問題。各國繼續嚴重關注東海和南海局勢，強烈反對任何單方面改變南海現狀，以及令局勢升溫的企圖。這是G7領袖聲明首度提及台灣局勢。

G7也有針對中國的經濟政策表態，稱各國繼續尋求集體磋商，應對中國破壞全球經濟公平透明的非市場經濟政策及做法，所帶來的挑戰。各國亦同意「要有一個及時、透明、由專家主導和建基於科學，由世衞召集的第二階段疫情起源研究」。

默克爾：拜登帶來解決問題新活力

德國總理默克爾周日表示，他們有明確提到新疆強迫勞動的行為，亦期望G7工作小組可於2022年在發展中國家推出首個基建項目。她總結3日峯會工作，形容總統拜登為會談帶來「新活力」，「不是說因為拜登當選就不再有任何問題，而是我們可以繼續以新活力努力解決這些問題，今次G7上（解決方向）變得更加具體，我認為這很好」。

美國總統拜登周日結束G7峯會後，將轉往比利時，分別在14日及15日出席北約及歐盟美國峯會，外界預期美歐將探討合作應對中國等地緣政治挑戰。

中國駐英國使館發言人周六回應說：「世界上只有一個體系、一種秩序，那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是少數國家主張的所謂體系和秩序；只有一套規則，那就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，而不是少數國家製定的所謂規則；只有一種多邊主義，那就是以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎，平等相待、合作共贏，真正的多邊主義，而不是基於『小圈子』利益、搞集團政治的偽多邊主義。」他又促請各國為「促進全球經濟復甦做些實實在在的事」。

路透社／德新社／中央社

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