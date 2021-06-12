美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」（Pulitzer Prize）本年度得主名單前日揭盅，抗警暴和COVID-19疫情這兩大題材是獲獎主軸，其中少女弗雷澤（Darnella Frazier）用手機錄下黑人男子弗洛伊德遭警員跪頸死亡過程，觸發全球反種族不公運動，獲頒特別表揚獎。

普立茲獎當局讚揚弗雷澤「具勇氣地錄下弗洛伊德被殺過程，錄像隨後在全球激起反警暴示威，凸顯公民在新聞界追求真相和公義上所擔當的重要角色」。弗雷澤透過代表表明不會接受訪問。

掀反警暴 凸顯公民角色

在2020年5月20日，時年17歲的明尼阿波利斯市少女弗雷澤，跟九歲表妹前往雜貨店買小食，途中見到弗洛伊德被警員跪頸壓在地上「恐懼、求救」。她將表妹安頓在店內後，隨即舉起手機開始拍片，其間即使感覺受威脅，仍然持續拍了10分鐘。

波因特研究所（Poynter Institute）學者克拉克（Roy Peter Clark）讚揚弗雷澤的影片「撼動全球」，有力地說出真相並給無聲者發聲。他認為，弗雷澤獲特別表揚獎，代表出色影片即使未能入圍個別獎項，影片仍會獲認同。

普立茲給非新聞界人士頒發特別表揚獎屬罕見，但非史無前例，例如銀行職員波特亦曾憑着1995年俄克拉何馬城爆炸案中一張消防員手抱嬰孩的照片，獲特別表揚獎。

至於新聞獎，《紐約時報》和美聯社分別獲得最多的兩個獎，其中《紐時》更憑着疫情報道，贏得最高榮譽的「公共服務獎」，獲評審讚揚「具勇氣、先見及全面」，並「填補了資料上的真空」，協助公眾更好準備應對疫情。《紐時》另獲「批評獎」。

《紐時》執行總編輯巴奎特（Dean Baquet）指，獲頒 「公共服務獎」是跨部門「數以百計人合作的成果」，同事做了「歷史性和重大的事」。

美聯社就憑民眾疫下慘況的照片及反警暴示威照片，分別贏得「專題攝影獎」及「突發攝影獎」。獲「專題攝影獎」的美聯社駐西班牙首席攝影師莫倫納蒂（Emilio Morenatti）其中一張作品，捕捉到一對在疫下被隔離的長者，在大張膠布阻隔下相擁一刻。

BuzzFeed報道疆人權獲獎

網上媒體BuzzFeed News亦首奪普立茲獎，憑着有關講述中國在新疆建造拘禁營大規模拘留維吾爾族人的報道，獲得「國際新聞報道獎」。同樣首次獲獎的《大西洋》月刊，憑疫情報道贏得「解釋性報道獎」。

本年度「公共服務獎」獲發金牌，其他獎項得主有15,000美元（117,000港元）獎金。

美聯社/路透社/美國《紐約時報》

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