根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.75億、死亡人數超過379萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,345萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.9萬。印度確診人數突破2,935萬，死亡人數超過36.7萬。巴西確診人數超過1,737萬，死亡人數超過48.6萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。德國、西班牙、哥倫比亞、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

歐盟今年底前輸出7億劑疫苗

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說，歐盟目標是在今年年底前輸出7億劑疫苗，確保低收入國家能取得疫苗。她表示歐盟至今已向世界衞生組織的「疫苗全球取得機制」（COVAX）捐出30億歐元(281億港元)，並已出口3.5億劑疫苗。

英國再增7,738宗確診 放寬防疫計劃料至少押後4周

英國新變種病毒廣泛傳播，首相約翰遜周六強烈暗示撤銷防疫限制的計劃將要押後。首先在印度出現的delta變種病毒，令英國確診數目急增，原本定於本月21日撤銷防疫計劃能否依時推行頓成疑問。約翰遜在康沃爾郡G7峯會說，病毒散播是令人嚴重關切的事。有報道指政府將宣佈解封計劃至少會延後4星期。

英國周六再錄得7,738宗新增確診，雖比之前一日的8,125宗為少，但也是2月以來少有的高數字。

法國達3000萬人接種首劑疫苗目標

法國政府周六宣佈已有3000萬法國人接種第一劑疫苗，比預期早了3天，目前第一劑疫苗覆蓋率為45%。不過，近日疫苗接種有停滯趨勢，專家擔心已出現疫苗玻璃天花板。總理卡斯泰（Jean Castex）在Twitter上寫道：「目標達成！謝謝所有協助疫苗施打的人，因為有你們，我們將戰勝病毒。」另外，法國由6月15日開始，把疫苗接種年齡擴大至12-17歲年齡層，有意願的未成年人可以在家長同意下接種輝瑞疫苗。

法新社/路透社/中央社

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