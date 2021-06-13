南韓大邱市一名38歲市民在接種強生（Johnson & Johnson）疫苗3日後死亡，為南韓首宗接種強生疫苗後死亡個案，當地衞生部門將調查死因。

死者家屬周日（13日）表示，死者本月10日在大邱一間醫院接種強生疫苗，接種當日就出現發燒等不適症狀，翌日退燒，但血壓下降。至12日下午，死者血壓急降，家屬將其送院，但他延至13日下午3時不治。

家屬稱，死者曾接受血液疾病治療，但已經痊癒，平時身體很健康，但接種疫苗後健康急劇惡化並死亡，希望當局查明疫苗和死亡之間有無關聯。

強生疫苗屬新型「病毒載體疫苗」（viral vector vaccine），通常用腺病毒（adenovirus）將mRNA（信使RNA，特定蛋白質的製造指示）傳至人體。製造病毒載體疫苗首先將病毒載體的自我複製能力消除，再將一段製造病毒棘突蛋白（spike protein， S-蛋白）的mRNA放入腺病毒基因序列中，最後將之遞送至人體細胞，製造抗原刺激免疫系統。美國聯邦衞生部門四月時因有人接種強生疫苗後出現血栓，建議暫停為公眾注射強生疫苗，科學家正研究這種疫苗製造技術與血栓之間的關係。

韓擬下月起豁免境外完成疫苗接種者接受隔離

另外，南國務總理金富謙周日表示，下月起在境外完成接種COVID-19疫苗人士，以商務、學術、公益或探訪直系家屬為由入境，經審查後可豁免隔離。病毒檢測等檢疫措施則維持不變ｚｄ１

上述措施實施後，長期未能回國的人士，包括僑民、留學生及商務旅客，期間遇到的種種困難，有望得到紓緩，金富謙亦要求外交部及其他有關部門盡快公佈該項新規定。

南韓政府將與防疫情況穩定的國家協商成立「旅遊氣泡」，金富謙補充指，會與這些國家互相承認疫苗接種證明，以及為完成接種疫苗的出入境人士提供豁免隔離的方案。

韓聯社／《蘋果》資料室

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