以色列即將卸任的情報機構主管接受訪問，暗示曾利用地板藏炸彈炸毀伊朗一座核設施，被指在以色列國會今天對新政府進行信任動議表決前夕，為總理內坦亞胡造勢。

59歲的科恩（Yossi Cohen）出任情報機構「莫薩德」（Mossad）主管五年半，退休在即，接受當地電視台訪問，透露了他們近期一些行動細節。

伊朗多座核設施近年一再發生神秘火警和爆炸，外界普遍相信是以色列所為。提及其中受襲的納坦茲濃縮鈾工廠，訪問節目主持人先解釋以方如何派人偷運暗藏爆炸品的雲石地板進入納坦茲的地下室，再問科恩最想將爆炸品放在何處。科恩說是「地窖，離心機轉動的地方」，又指「該處現已面目全非」。

沒認刺殺伊朗核科學家

兩人又談到去年11月被暗殺的伊朗最資深核科學家法赫里扎德。科恩未有承認殺死他，但指對方「毫無疑問是令我們最擔心的目標」，更指「若他代表着傷害以色列公民的能力，就必須鏟除」。主持人形容是科恩簽署批准整個刺殺計劃，又詳述了遙控機槍如何被安裝在農夫車上向法赫里扎德行兇。

他在訪問唯一承認有參與的，是早已公開、於2018年竊取伊朗軍方核計劃秘密檔案的行動。

英國《泰晤士報》