貴圈真亂！美國名流界近日流傳消息指，名模出身、後來分別嫁予商人的瑞典孖生姊妹Charlotte Bonstrom和Cecilia Bonstrom近來分別搭上對方的丈夫，其中Charlotte首先勾搭Cecilia的丈夫，Cecilia與Charlotte的丈夫同病相憐下亦撻着。兩姊妹事後已反目成仇，知情者形容二人「再見不是朋友」。

現年50歲的Charlotte和Cecilia早年分別嫁給商人，其中Charlotte在20年前與餐飲大亨阿薩夫（Vittorio Assaf）結婚，其後長居紐約；Cecilia則在2016年下嫁她任職創意總監的法國時裝品牌Zadig & Voltaire創辦人吉利耶（Thierry Gillier），婚後在巴黎和紐約兩邊走。

知情人士透露，Charlotte在去年疫情開始後不久搭上吉利耶，其後Cecilia亦跟阿薩夫變得親近。消息人士指，Charlotte不滿丈夫婚後經常跟其他模特兒鬼混，但她搭上吉利耶，也令Cecilia感到心碎，而Cecilia搭上阿薩夫亦帶有報復心理。事有湊巧，吉利耶和阿薩夫同樣是62歲。

社交網標籤兼批無誠信

傳媒近日翻查Charlotte和Cecilia的社交平台記錄，發現Cecilia去年3月曾在Instagram發文暗示被背叛：「人們基本上都尋求3項東西：智慧、活力和誠信。假如沒有最後一項，也不會有前面兩項。」帖文更標籤（tag）了Charlotte和吉利耶的賬戶。她數天後再上載雙眼通紅的照片，並加入「真相」、「不要謊言」等標籤，其後又發帖稱：「成熟就是要學習離開那些衝擊你自尊和價值的人。」Charlotte和Cecilia去年3月起也沒再於社交平台互動。

Cecilia去年9月接受時裝雜誌訪問，當時她表示在疫情下生活很好，但亦稱「樂觀的人會過得好點，幸好我是」，似是暗示生活有不如意。知情者直言Charlotte和Cecilia的事件如同鬧劇：「真不知道這事怎樣發生……任何人也會覺得在孖生姊妹的丈夫以外，身邊還有其他男人吧。」他表示兩姊妹日後不會再是朋友。

丈夫認正搞離婚 否認搭上妻子姊妹

阿薩夫接受《紐約郵報》訪問時承認，正與Charlotte辦理離婚手續，並透露女方想跟吉利耶結婚，但否認正與Cecilia拍拖。Charlotte則拒絕回應傳聞，稱這是她的私生活，她只關心兩名子女。

英國《泰晤士報》/英國《每日郵報》

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