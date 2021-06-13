台灣一隻5歲雌性南方白犀牛專程赴日本尋愛，日本動物園待牠適應生活後，將安排牠與一隻10歲大的雄性白犀牛互相認識，希望可開花結果。

名叫「Emma」的白犀牛是由台灣六福村主題遊樂園捐贈，從23隻白犀牛中挑選出來，赴日組織家庭，經過16小時旅程於上周二抵達宮代町東武動物公園。挑選「Emma」的原因是牠性格溫馴、體型較小，方便運送到海外。

「Emma」是增加亞洲區內飼養白犀牛數目計劃的一員，原定三月出發，但因疫情延期。台灣園方趁「Emma」還未起行，就教牠「過來」、「不」等的日文，準備牠日後的生活。

日本園方經理安城征茂（Yasushiro Shimo、譯音）表示：「我們估計繁殖期會長達一年。當然如果牠們不和睦相處，就不會繁殖，我們可以做的只有祈禱。『Emma』十分平易近人，在台灣時管理員把泥土蓋在牠身上，對牠照顧有加，所以跟人很熟稔。總括來說牠很平和。」

動物園飼養計劃有助提高南方白犀牛的數目。南方白犀牛屬於近危物種，根據世界自然基金會（WWF）的數字顯示，野生南方白犀牛僅餘1.8萬隻。北方白犀牛就實際上已經絕種，在生兩隻都是雌性。

非法捕獵犀牛的活動源於亞洲對犀牛角的需求，尤其是中國及越南，出售犀牛角的不法分子聲稱可當作春藥或治療癌症。

法新社／英國廣播公司

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