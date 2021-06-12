傳媒大亨梅鐸旗下的《澳洲人報》（The Australian）周六報道，澳洲安全情報組織（ASIO）警告澳、中合作的海洋溫度研究計劃所搜集的數據，可能被中國軍方用來追蹤澳洲潛艇。

該項研究由澳洲國家級科研單位「澳洲聯邦科學與工業研究組織」(CSIRO)與中國「青島海洋科學與技術國家實驗室」（簡稱海洋國家實驗室）合作進行。報道指，CSIRO旗下的「南半球海洋研究中心」（Southern Hemisphere Oceans Research，CSHOR）主任蔡文炬，同時任職於「青島海洋科學與技術國家實驗室」，多份中文報章指他是中國「千人計劃」所招攬的科學家，亦是中國「鰲山人才」計劃所羅致的專家。北京大學海洋研究院早在2015年出版的刊物《國內外海洋熱點》第2期，提到蔡文炬是中國「千人計劃」科學家。

《澳洲人報》報道提到，位於塔斯曼尼亞省首府荷巴特（Hobart）的「南半球海洋研究中心」，已於周四通知青島「海洋國家實驗室」，指雙方合作計劃即將終止，而該中心員工亦於周五收到通知，指中心與青島「海洋國家實驗室」為期5年的合作研究計畫，於明年6月期滿後將不再延續。

報道披露，澳洲安全情報組織總監勃吉斯（Mike Burgess）兩星期前要求澳洲各個研究單位，檢討與外國合作進行的海洋溫度數據模型（ocean temperature modelling）研究計劃。情報組織警告，相關研究所掌握的數據，可能會被外國利用，損害澳洲利益。

報道指出，青島「海洋國家實驗室」的研究計劃之一，是主導中國「透明海洋」戰略計畫，也就是利用衛星科技偵測水深500米以內的潛艇行蹤。報道引用澳洲戰略政策研究所的資料指出，青島「海洋國家實驗室」和同樣位於青島的中國人民解放軍海軍潛艇學院有著緊密合作關係。報道又指出，中國國家主席習近平提出「軍民融合」戰略，故此青島「海洋國家實驗室」是有義務將掌握的數據提供予中國軍方。

報道引述澳洲戰略政策研究所高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）指出，有關海洋水流、水深和水溫的數據，都是偵測潛艇的重要資料。

「千人計劃」是中國海外高層次人才引進計劃的簡稱，始於2009年，10年間已吸引約8000多名海外專家學者。中國「千人計劃」已引起美國等西方國家注意，因為該計劃著重吸納一些能夠掌握海外技術或具價值數據的人才，故此科學家可能會遭中國利用偷取西方國家技術。

中央社

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