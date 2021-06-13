（北美通訊）「6.12」反修例兩周年，全球聲援香港企劃以「如水再聚」為題，遍地開花。在北美多個城市的香港人，在「6.12」這天都有舉行集會紀念。《蘋果日報》北美版的記者，分別去到洛杉磯、多倫多和紐約，直擊當地的集會情況。

毋忘初心對抗不公 在加港人籲善用所享自由撐港

在加拿大多倫多數百港人未忘初心，出席集會以承傳港人信念。主辦單位強調「6.12」並非悼念或嘉年華，而是要提醒港人持續抗爭、對抗不公。有參與者鼓勵香港「同路人」堅持，同時亦呼籲身在海外的港人更應站出來為香港發聲，支持仍在高牆內的「手足」。

多倫多特約記者：馮樂怡

烈日當空，數百人士穿上黑衣，下午1時半聚集多倫多市中心Roundhouse Park，手持旗幟與標語，吶喊在香港已成禁語的「光時」口號，高唱香港再容不下的《願榮光》。集會過後，過百車輛開始列隊遊行，大多車身均貼上標語，或插上「光時」旗及加拿大國旗。遊行路線從Rogers Centre出發，圍繞市中心一圈，途經唐人街、中國領事館；約4時半陸續回到Roundhouse Park。

車隊中最觸目的莫過於穿上滾軸溜冰鞋跟車隊跑足全程的David，他笑言因為自己太喜歡滾軸溜冰，所以選擇以這個獨特的方式參與活動。他說，雖然未知參與集會會否對自己日後回港造成影響，但自覺仍有責任站出來為港人發聲。

與男友人一同出席集會的黃姑娘指自己一直有留意香港時事，但凡多倫多有集會都會盡量出席，奈何去年因疫情逼使不少活動未能如期進行；現時多倫多解封，她認為應該要重新站出來，為港人發聲，她又勉勵香港人堅持，「唔係因為見到希望先堅持，而係因為堅持先會見到希望。」

黃姑娘坦言自小在加拿大長大，對港版《國安法》顧慮較少，故不會因而退縮。

而不久前才安家於多倫多的梁先生亦認為，身在海外已比留在香港自由和安全，有責任承傳港人抗爭使命，不能畏首畏尾，「或者我可能再返香港嘅時候會遇到麻煩，但係我諗，如果我哋自己都畏首畏尾去驚，咁喺香港裡面嘅手足佢哋會點樣呢？咁我哋仲爭唔爭取呢？甚至乎，講到喺北京裏面嘅人、大陸嘅人咁點呢？我覺得，無論我哋有幾多顧慮都好，我哋都需要站出嚟為呢樣野發聲，為香港嘅手足嚟到去爭取，亦都為我哋自己嚟到去爭取呢一樣野。」

梁先生是日帶同女兒舉牌為車隊打氣。兩年前仍身在香港的他從未缺席大小遊行，眼見香港自由空間被大大收窄，感觸良多；而女兒梁小姐亦非常擔心仍身在香港的同學和朋友，「我記得好似喺國安法個陣時都頒佈咗之後，放學有好多同學都好驚啦，有喊到出嚟啦，就係驚我哋未來會唔會無端端有一日喺街度行行下就俾人拉咗。咁我覺得我喺呢度係可以有言論自由，我喺呢度咩都做唔到，唯有俾個支持佢哋，同埋為佢哋發聲，我覺得係好重要，要企出嚟。」

加拿大退休上議院議員狄尼諾（Consiglio Di Nino）亦有現身集會支持活動，曾多次到訪香港的他認為香港曾是一個有活力、進取、而且非常成功，值得他國借鏡的美麗地方；現在他卻會為香港流淚，「中國為甚麼要強加自己的模式到香港，而非向香港學習？為甚麼要毀掉一個這麼成功的社會？我覺得我需要過來，告訴中國這樣的行為是愚蠢的。」

狄尼諾呼籲加拿大政府能夠收容所有期望到加拿大的港人，「因為他們最終會回饋加拿大，這個說法已經被證實了無數次。」他又希望加國政府能對抗中共，施壓中國遵守一國兩制的協議；而在人道立場而言，香港人絕對有權利自我管治，而中共將自己一套強加於香港是無恥的行為。

活動主辦方「新香港文化協會」發言人Jane強調，「6.12」並非悼念或嘉年華活動，而是要提醒港人持續抗爭。「我哋出嚟係要提醒全世界，香港已經唔係一個法治社會。」她表示，兩年前「6.12」是港府正式對港人作正面挑釁、展開極權統治的日子。

香港的自由逐步收窄，言論、出版、甚至連集會自由也蕩然無存，但Jane直言今年的多倫多「6.12」集會更具意義，而且來得唏噓，「其實個意義幾沉重嘅，因為你喺香港經已係冇得再講嘢，第二就係，你經已係要靠喺海外嘅人發聲，其實嗰件事經已係變咗做好似新疆、西藏咁。咁我哋喺呢度嗰個意義，其實真係想同返香港人講聲，除咗加油之外，我哋一定要繼續反抗，一定要企硬，唔可以俾佢覺得有恃無恐咁樣，得寸進尺。」

面對黑暗，她希望香港人可以咬緊牙關，「好多人都講過，黎明之前係最黑暗，咁就大家真係咬緊牙關撐落去，因為我諗冇人會甘心就咁放棄。」明白到港人現時步步為艱，Jane認為即使香港的法治已被蹂躪得體無完膚，大家仍可以在其他方面繼續堅守，「唔一定係關乎民主、唔一定係關乎自由，但係有某啲唔合理嘅事情要出嚟講，咁樣先係我哋個標準，有返相對嘅公義係度。除咗真係有啲嘢唔能夠係正面衝突嘅時候，咁但係我哋有其他唔同嘅範圍、唔同嘅議題，我哋係可以繼續同政府去周旋。」

多倫多萬錦市亦另有約30多名港人組成車隊遊行，發起人雲師兄希望港人知道海外仍有很多同路人仍在堅持，「多倫多仲有好多好鐘意香港嘅人支持你哋，你哋香港做唔到既就交俾我哋啦！」

流亡紐約港人分享經歷 HKDC發起眾籌倡美為港人設救生艇

在北美除了洛杉磯及多倫多等城巿外，紐約巿聯合廣場亦有百多人穿黑衣集會。兩名當年參與運動現已流亡到美國的抗爭者，憶述「反送中」運動的心路歷程，其間不禁哽咽，亦有西藏及泰國的維權人士到場聲援。學聯前書長周永康揚言「我們必定會贏，因為道理在我們一方」，並呼籲海外港人「必須與同被中共迫害的同路人，一起抗擊這霸權，而戰役開始了就不能返轉頭」。

紐約特約記者：湯浩然

周永康坦言作為在海外的香港人，「過了兩年，大家都意識到能做的事其實有限，但我們都唔做香港就無希望」，他認為讓香港爭者能在更多國家取得安全逗留的資格很重要，「生存下去是我們現在唯一能做的事」。

香港民主委員會（HKDC）董事局成員許田波宣佈該會已發起眾籌，支持在美國倡議《香港安全港法案》的工作，希望美國能效法英國及加拿大等國家，令有需要的香港人可以申請合法身份，留在美國生活。

化名T的男香港抗爭者自稱運動前「本來是普通後生仔」，令他拿起磚頭是因為看見一個年約13、4歲的抗爭者「亂戴裝備執磚頭」，不忍心「如果要一個未發育的小朋友去受」。他憶述兩年前在中信大廈「幾百人一個出口，很多普通巿民在催淚彈下難受不已，但仍願意伸出援手，有人索性趴在地上，讓我們踩在他們身上離開」。

化名E的女抗爭者則分享她進入中大救人的經歷，「本已身心俱疲的同路人走上山，但突然看到身後好多光，原來是家長車同物資車的車燈，令大家有希望維持下去」。她呼籲在海外的香港人「講在囚手足講唔到的事，參與他們不能參與的集會」。

出席集會的AVA眼見政府打壓新聞自由，表示會收集的與運動相關的資料及影片等，「因為這些是歷史見證，我們要讓西方社會及下一代知道」。另一化名「陳先生」的集會人士指可以做的很多，「最簡單是罷買中國貨，還要以香港人的身份講出香港的故事」。他明白有人驚《國安法》不敢參與集會，建議要保護好自己，在安全的情況，表達對香港關注，以及對中共的態度。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）