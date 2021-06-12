英國首相約翰遜在G7首天峯會的開場白，強調全球從COVID-19復蘇時要避免2008年金融海嘯後的錯誤，須建設更公平和兩性平等的環境，被揶揄是為保守黨洗白。

2015年撐保守黨緊縮政策

約翰遜稱，社會在2008年金融海嘯後復蘇過程並非所有部份都一致，不公的差距或已拉得更大，可能造成難以磨滅的傷痕，因此主張這次復蘇的過程要平衡各界。他又指，G7的共同願景是建設更潔淨和環保的世界，找出氣候變化的解決辦法，希望社會以兩性平等和女性化的方向重建。

約翰遜發言後隨即被翻舊賬，事關2010至2015年的保守黨政府批評金融海嘯時工黨政府「大花筒」，改為實施緊縮政策，令基層較難受惠。約翰遜本人也擁護2015年時的保守黨宣言，支持削減120億鎊的福利開支。工黨影子財相菲利普森形容約翰遜主張平等是荒謬，指保守黨政府正為過去洗白。

另外，僱員主要是女性的國民保健署（NHS）抗疫有功，但工資增幅追不上通脹，也被指與兩性平等矛盾。勞工聯合會議秘書長奧格雷迪就諷刺約翰遜為女性設想是個謎團，強調女性化並非等於NHS員工只加薪1%。

英國《衞報》/《泰晤士報》