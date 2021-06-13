美國疾病控制與預防中心（CDC）最近公佈有超過200名30歲以下的年輕人，在接種疫苗後出現心肌炎，疾病控制與預防中心顧問小組下周將舉行緊急會議，討論有關年輕人接種疫苗出現心肌炎的狀況。另外，日本亦公佈有7人接種輝瑞/BioNTech疫苗後出現心肌炎，但專家推斷那是免疫反應致心臟發炎，而非病毒感染引發心肌炎，風險較低，當局不擔心影響疫苗接種計劃。

CDC周四表示，疫苗安全監測系統共錄得超過800宗未經證實的心臟問題個案，其中30歲以下的年輕人心率出乎意料地高，至今錄得至少226宗個案，CDC對此十分關注。CDC疫苗安全辦公室的島袋（Tom Shimabukuro）稱個案數字「不平衡」，但認為更多細節仍有待確認，但承認現實觀察到的報告超出預期，但相信「並非所有都會成為真正心肌炎（myocarditis）及心包膜炎（pericarditis）的報告」。

目前CDC仍建議12歲或以上人士注射疫苗，但指如果接種後出現胸口痛、呼吸急促或心跳加快就應就醫。報道指，雖然接種疫苗後出現副作用並不常見，但數字仍比預期中高，故CDC及外部專家仍在密切關注疫苗與副作用的關係。

美國4月有14人經美軍醫療系統接種疫苗後患心肌炎，CDC總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）當時表示，疫苗與心肌炎無關。

專家推斷免疫反應致心臟發炎 仍呼籲民眾接種疫苗

日本厚生勞動省表示，日本境內有7人接種輝瑞/BioNTech疫苗後出現心肌炎等症狀。

厚生勞動省表示，截至5月30日，日本境內約有976萬人接種輝瑞疫苗，其中有7名20多歲到60多歲的男女，出現心肌炎及心包膜炎症狀。7人中有6人是男性，都是在完成接種第2劑疫苗後出現上述症狀。厚生勞動省認為，這情況不致對疫苗接種計劃造成影響，將持續蒐集國內外相關資訊。

心臟內科專家、日本慶應大學教授福田惠一說，因病毒感染引發心肌炎一旦演變成重症將攸關生死，必須非常留意，但這次的疫苗內並沒有病毒，推斷應是身體免疫反應造成的心臟發炎。福田認為感染病毒造成心肌炎的風險，要比接種疫苗高很多，接種疫苗的優點大大超越可能風險，故仍應積極接種疫苗。

以色列發現有小量人士注射輝瑞疫苗後出現心肌炎

以色列衞生部月初指發現有小量人士注射輝瑞疫苗後出現心肌炎，大部份患者是16至30歲的男性。以色列在去年12月至今年5月共有逾500萬人注射疫苗，當中錄得275宗心肌炎病例。大部份患者四日內可出院，95%人症狀輕微。衞生部指由三組專家共同進行的研究發現，接種第二劑輝瑞疫苗有機會與心肌炎有關，16至19歲男性比其他年齡組別更有機會出現這可能性。

輝瑞指未有發現患病比率高於一般人口，認為兩者無因果關係。

美國廣播公司／中央社

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