美國去年經歷「黑人命可貴」（Black Live Matters）示威浪潮，令社會對種族主義極為重視，因而衍生「批判性種族理論」（Critical Race Theory，簡稱CRT），甚至加入教育課程。不過佛羅里達州一名黑人媽媽，在當地教育委員會會議上慨然否定CRT，指這個理論把小孩以膚色來分類，白人永遠是「壓迫者」，黑人永遠是「被壓迫者」，認為這個理論十分「危險」。

黑人媽媽凱莎京（Keisha King）在會議上直言，CRT這個理論「並非教導真相」，「除非你相信白人比黑人優越」。她的小孩在杜瓦爾縣（Duvall County）上學，老師教授CRT時甚至把學生以種族來分開，令她感到憤怒。她形容CRT教導小孩社會存在階級制度，「白人男人、異性戀和身體健全的人」會被視為「壓迫者」，其他的人都是「被壓迫者」。

凱莎京表示：「（CRT）告訴我的小孩或其他孩子，他們在美國因為身為黑人所以永遠是被壓迫的地位，這就是種族主義。說白人理所當然地凌駕於我、我的小孩及其他小孩，這就是種族主義」。

直斥CRT教導仇恨 將瓦解國家

凱莎京認為CRT是「教導仇恨」，長此下去將會瓦解國家，種族變成決定命運的主要因素。她的一番言論在社交網上廣傳，得到不少人贊同，認為她說出CRT「危險的本質」。但會議上也有人支持教授CRT，並叫口號「讓老師說出真相」。

共和黨籍佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）最近幾個月正推動禁止教授CRT，形容這個理論「真的有毒」，只會令社會更加分化。但佛州有教師不支持議案，佛羅里達教育協會主席斯帕（Andrew Spar）認為︰「學生值得我們提供最佳的教育，意即讓他們看到他們所生活世界的真實面貌，作為美國人共同擁有的歷史。」教育委員會最後一致通過禁止CRT的議案，令佛州成為全美國第6個州禁止教授CRT。

「批判性種族理論」是一個教育概念，指出種族主義是社會結構，埋藏於美國的司法制度及政策之中，當中提到美國早期白人是自由，而黑人則是奴隸及受到剝削，身為白人自然享有特權和財產等等。有人批評CRT把一切問題都簡單地歸納為種族問題，實質上也是宣揚種族主義。

英國《每日郵報》

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