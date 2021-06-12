在現今的數碼年代，閱讀書本是否還像昔日般具有價值，引起不少人討論。美國《紐約時報》一名暢銷書作家直言，自己已經不看書，而是把時間花在不同的社交媒體和YouTube等，原因是這些平台上的資料更為即時。

本身從事營銷的帕特爾（Neil Patel）現年36歲，有份撰寫暢銷書《Hustle: The Power to Charge Your Life with Money, Meaning, and Momentum》，他日前拍片談及對閱讀書本的看法，便在Twitter引起一番熱烈討論。

帕特爾說：「唯一我會看的是就是兒童書，那是為我女兒而讀。人們在討論閱讀書本，但你知道嗎？我寫過書，曾經是《紐約時報》暢銷書作者，但事情是這樣：大部分你在書店見到的書本，它們早在出版前已經寫成了一至兩年，（在出版面前）需要經歷真的很長過程。」

帕特爾宣稱，人們總是在書本讀到「過時資訊」，但任何這些理論或策略其實都可以輕易在YouTube找到。他說：「當你可以在5分鐘了解它（理論或策略），為何還想要讀上300頁？」

他續稱：「所以，我不會把時間用在閱讀書本上。相對地，我會每天用3小時瀏覽網誌（Blog）、Instagram、YouTube，所有其他我可以更快獲得資訊的地方，而你們也應該這樣。」

言論惹非議 事後決定刪片

這番言論引起熱烈討論之餘，也惹來反對閱讀的質疑，令帕特爾其後決定刪除短片。

美國《華盛頓郵報》書評人洛薩達（Carlos Lozada）便在Twitter批評：「你會否意識到，當你走進書店，部分書是時代久遠，連作者都已經死了？你是否能在死人身上學到任何事？他們甚至不會玩Twitter。」

另有網民批評帕特爾虛偽，因為他在自我介紹中標榜自己是《紐時》暢銷書作者。網民帕克（Steph Parker）則揶揄：「你說得對，我從這短片了解你，多過能夠從你書本去了解。」

英國《每日郵報》

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