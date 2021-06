在現今的數碼年代,閱讀書本是否還像昔日般具有價值,引起不少人討論。美國《紐約時報》一名暢銷書作家直言,自己已經不看書,而是把時間花在不同的社交媒體和YouTube等,原因是這些平台上的資料更為即時。

本身從事營銷的帕特爾(Neil Patel)現年36歲,有份撰寫暢銷書《Hustle: The Power to Charge Your Life with Money, Meaning, and Momentum》,他日前拍片談及對閱讀書本的看法,便在Twitter引起一番熱烈討論。

帕特爾說:「唯一我會看的是就是兒童書,那是為我女兒而讀。人們在討論閱讀書本,但你知道嗎?我寫過書,曾經是《紐約時報》暢銷書作者,但事情是這樣:大部分你在書店見到的書本,它們早在出版前已經寫成了一至兩年,(在出版面前)需要經歷真的很長過程。」

帕特爾宣稱,人們總是在書本讀到「過時資訊」,但任何這些理論或策略其實都可以輕易在YouTube找到。他說:「當你可以在5分鐘了解它(理論或策略),為何還想要讀上300頁?」

他續稱:「所以,我不會把時間用在閱讀書本上。相對地,我會每天用3小時瀏覽網誌(Blog)、Instagram、YouTube,所有其他我可以更快獲得資訊的地方,而你們也應該這樣。」

言論惹非議 事後決定刪片

這番言論引起熱烈討論之餘,也惹來反對閱讀的質疑,令帕特爾其後決定刪除短片。

美國《華盛頓郵報》書評人洛薩達(Carlos Lozada)便在Twitter批評:「你會否意識到,當你走進書店,部分書是時代久遠,連作者都已經死了?你是否能在死人身上學到任何事?他們甚至不會玩Twitter。」

另有網民批評帕特爾虛偽,因為他在自我介紹中標榜自己是《紐時》暢銷書作者。網民帕克(Steph Parker)則揶揄:「你說得對,我從這短片了解你,多過能夠從你書本去了解。」

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)