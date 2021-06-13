美國總統拜登宣佈撤走全部駐阿富汗美軍，結束這場美國有史以來最長戰事。不少美國人表示歡迎，但更多人似乎是漠不關心。不過軍人的態度則是另一回事，因為他們是前線的參與者，士氣高低對作戰成敗有莫大關係，而軍人的立場更是輿論焦點所在。美國全國民意調查中心（NORC）一項以美軍為對象的調查顯示，曾在九一一襲擊後參與軍事行動的被訪者中，54%人支持由阿富汗撤軍，只有29%人反對。反映了大多數退役美軍，都支持盡快結束這場戰事。

《紐約時報》4月一篇報道，就以賓夕凡尼亞州西南部地區的軍人及家屬為對象，訪問他們對阿富汗戰爭的看法。這地區一向是共和黨票倉，亦是全國其中一個退伍軍人最多的地方，大部分居民去年大選都曾投特朗普一票。他們在經濟及社會議題上，都批評民主黨的做法，唯獨在阿富汗撤軍問題上，卻普遍認同拜登的決定，認為結束這場無休止的戰爭是目前最好的選擇。其中一名曾親歷戰場的退伍軍人，就道出了在戰場的觀察： 「美國以為可以將阿富汗改變成一個像西方的民主國家，但這根本不可能，因為那裡只有世代的仇恨及種族衝突，所以我支持撤出阿富汗。｣

當地一名在越戰時代曾在海軍陸戰隊服役的居民表示：「我與退伍軍人一起工作，一起騎摩托車，我和這些傢伙喝啤酒。｣關於阿富汗的戰事，他說：「軍人的普遍看法是： 我們在那邊究竟在做甚麼？｣ 回看越戰歷史，退伍軍人往往都走在反戰最前線。當美國輿論在支持與反對各執一詞時，軍人的立場或者就成為最重要指標。

翟尚衡

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