各國領袖昨日在G7峯會上聚焦於氣候變遷與保育議題，領袖們將支持新的保育和減排目標，亦敲定多項集體行動，包括同意每年籌集資金協助發展中國家推動環保倡議。務求保護全球至少30%海洋和陸地，停止甚至扭轉生物多樣性損失的情況。

與會領袖同意的《大自然協定》，是各國首次承諾2050年達到「氣候中性」；包括減少碳排放，達到2030年排放量為2010年的一半左右，措施包括「盡快」只使用潔淨煤、終止支持海外化石燃料產業，以及淘汰氣油與柴油車。

環保組織斥缺時間表

此外，各國同意每年籌集1,000億美元（約7,800億港元），資助發展中國家推動環保政策，包括發展可再生與可持續技術。惟這並非新構思，而是發達國家早在2009年聯合國大會中已同意的計劃。

峯會東道主英國首相約翰遜指出：「減排與恢復大自然面貌，跟創造職位與確保長遠經濟增長之間有直接關係」，G7希望「推動一場全球綠色工業革命，徹底改變我們生活方式」。約翰遜亦宣佈斥五億英鎊推出藍色星球基金，以保護海洋和海洋生物。

但環保組織批評，G7計劃實行時間表與規模不清晰，承諾只是空洞的說話。綠色和平英國總幹事索文直言，過去十年富裕國家在履行有關氣候議題的財務承諾上「紀錄差劣」。他說：「約翰遜只是重複舊承諾……欠缺切實行動解決氣候與自然界緊急狀況。」

法新社/路透社