韓：日取消原定G7雙邊會談

在英國舉行的七大工業國集團（G7）峯會落幕，南韓外交部官員透露，與日本政府原定進行領袖峰會，但最終日本以韓方年度例行東海演習為由，單方面取消會談。韓媒分析認為，日本政府是基於政治考慮才拒絕會談。

南韓自1986年起，每年都在東海演習，今年上半年預定於本周舉行，範圍涉及兩國多年來主權爭議不斷的獨島（日本稱竹島）。往年日方都表達不滿，今年甚至以此為由取消原定領袖會談，加上近期在東京奧運官網地圖及自衞隊宣傳影片中將獨島標為竹島，引發南韓輿論反彈。

南韓總統文在寅首次出席G7峯會，被視為改善韓日關係的契機，惟與菅義偉僅在活動中短暫碰面。他對這次未能舉行雙邊會談表達遺憾。

韓聯社引述外交人士分析，認為日本政府近期因疫情等因素，支持度急挫至谷低，可能出於政治考慮才拒絕這次會談。據日媒報道，菅義偉在G7峯會後受訪時表示，他不考慮與未解決慰安婦賠償判決及前徵用工訴訟問題的文在寅會面。韓聯社認為，上述說法或出自政治考慮。

韓聯社／中央社

馬德里萬人示威反對特赦加泰獨派領袖

西班牙政府擬特赦12名加泰隆尼亞獨派領袖，引起右派不滿，成千上萬民眾周日在馬德里上街抗議，是西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）就任以來最大規模示威。

副總理卡爾沃（Carmen Calvo）周日受訪時表示，「接近」加泰隆尼亞獨派分子獲得特赦。民間團體發起抗議行動，上萬人在哥倫布廣場（Colón Square）聚集並揮舞國旗示威，抗議布條寫着，「這不是特赦，而是勒索。」

曾是執政黨西班牙工人社會黨成員的迪茲 （Rosa Díez）發言時表示︰「你在哪見過一個政府獎勵那些宣稱自己是國家敵人的人？」桑切斯稱此舉是一場冒險的政治賭博。西班牙最高法院上月也發表沒約束力的報告，表明反對特赦，指當初的裁決是恰當。

網媒niusdiario.es周日公佈民調顯示，約63％西班牙人反對特赦，約25％支持。但加泰地區進行的民調顯示，有6成至7成民眾支持特赦。9名加泰獨派政治人物因號召2017年企圖脫離西班牙的獨立公投，在2019年10月被依煽動叛亂罪名判處9至13年徒刑，另3人被判不服從命令，但未入獄。

英國廣播公司

美父子承認協助戈恩潛逃

日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）2019年涉嫌犯下金融罪行，在一名美國前特種兵和其兒子幫助下，由日本潛逃到黎巴嫩。兩名被告周一在東京法院承認協助戈恩於2019年底匿藏盒子裏，乘私人飛機逃離日本。他們將面臨最高3年監禁。

被告包括60歲的泰勒（Michael Taylor）是前美國特種部隊「綠扁帽」成員，還有28歲兒子彼得（Peter Taylor）。

根據美國和日本法庭紀錄，泰勒和60歲的黎巴嫩人扎耶克（George Antoine Zayek）在戈恩潛逃當天乘私人飛機飛往日本，當時帶着一對黑色的樂器箱，其後使用其中一個箱載走戈恩。扎耶克至今未被捕，相信仍身處黎巴嫩。他們其後乘機到土耳其，戈恩再轉乘另一架私人飛機到貝魯特。

《華爾街日報》

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美父子認協助卡恩潛逃：等緊長D WIRE稿

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