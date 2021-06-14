日本反對派周一同意，周二在國會提交對首相菅義偉內閣的不信任動議，而菅義偉周日已表明一旦反對黨提出動議，不排除會宣佈解散眾議院。

日本本屆國會將於周三（16日）閉幕，在野黨要求把會期延長3個月，以便處理疫情，但遭執政自民黨及其盟友公明黨否決。主要反對黨立憲民主黨與各在野政黨開會後，黨魁枝野幸男宣佈將在周二提交不信任動議。不過，菅義偉領導的執政聯盟，於眾議院掌握過半數議席，因此不信任案不太可能過關。

被視為自民黨第二把交椅的幹事長二階俊博向記者表示，倘若反對黨提交動議，他會向菅義偉建議解散眾議院舉行大選。日本大選必須在10月21日，即現任眾議院議員的4年任期結束之前舉行。

周日在英國出席G7峯會的菅義偉向隨行記者說，不排除會解散眾議院，但他重申優先工作是令疫情受控，他就解散時機強調：「我的（自民黨總裁）任期已經定了，今後無論何時解散都有可能，不過，最優先的是疫情對策。」他周一下午返抵東京，峯會期間他獲得與會國家領袖大力支持即將於下個月舉辦的2020東京夏季奧運會。

但是日本各界對於舉辦東京奧運仍感到憂慮，擔心疫情擴散，立憲民主黨黨魁枝野幸男11日曾發出呼籲，東京奧運應取消或延期，他並且警告，如果執意舉辦奧運，到了8月和9月疫情有「極高的風險」出現大爆發。

日本共同社／中央社

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