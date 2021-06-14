英國哈里王子和夫人梅根在3月接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，公開指稱英國皇室內有人抱持種族歧視，引起牽然大波。向來與女兒關係不佳的梅根父親馬克爾（Thomas Markle）開腔指摘女兒對待皇室和對待他的態度，並稱即使「斧頭殺人狂」也會有家人探望，他卻無法見一對外孫，並指摘奧花雲費只是利用哈里夫婦。

哈里幼女莉莉貝特（Lilibet）已經出生10天，但馬克爾表示，不只這名初生外孫女，他連如今已經2歲的阿奇也未曾見過。馬克爾目前住處跟哈里一家相距僅110公里左右，但梅根嫁入皇室至今3年，從不讓他探望兩名外孫，擔心即將77歲的他在有生之年無法親眼見到他們一面。

自覺年事已高 憂無法親見外孫一面

在著名節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）中，馬克爾直指︰「當然這令人傷心，監獄裏的『斧頭殺人狂』也會有家人探望……我不是『斧頭殺人狂』，我過去曾犯過一個愚蠢的錯誤，而至今一直受懲罰。」他又指梅根和哈里在人前常常將「同情心」掛在嘴邊，但是他們「從來沒有同情我，沒有同情我家人，沒有同情全世界……如果我曾犯過非常嚴重的錯，也可理解，但我沒有」。

馬克爾又提到自己年事已高，他說︰「如果我沒有機會抱一抱孫女，我會很失望，7月18日我就已77歲，馬克爾家族的男人大部份都未能活到80歲，我可能一生也無法見孫子女，我不是要人可憐，但只是想道出事實。」他又認為「我是個不錯的祖父」。

對於女兒和女婿哈里在奧花雲費的訪問指摘皇室和英女皇，馬克爾表示，不應如此「冷漠」對待已逾九旬的英女皇。他又批評奧花雲費只是利用哈里夫婦二人宣傳自己的新電視節目、建立人際網絡，甚至是「玩弄」他們，因她慣性利用「軟弱的男人」，令他們在節目上說出本來不該說的話。

哈里梅根據報不後悔受訪

另有報道引述哈里梅根身邊的消息人士指，二人「沒有後悔」受奧花雲費訪問，又指他們已盡力，希望與英女皇和皇室維持良好關係。

哈里和梅根在2018年5月結婚，大婚前馬克爾曾與「狗仔隊」串通造新聞，相信父女關係自始出現裂縫，婚禮當天馬克爾因要接受心臟手術沒有出席。馬克爾又向主持表示仍然深愛女兒，但不知對方是否愛自己，而最後一次對話就是她大婚前兩天，他在醫院病床上，而至今他「已道歉很多次」。

英國《每日郵報》

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