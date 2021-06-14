瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表報告指，自1990年代初開始的全球核武裁減行動似乎陷入停滯，雖然整體核武數量有些微減少，但部份國家擴大及更新核武，包括中國增加了30枚核彈頭，令全球「可部署」及「已部署」的核武不減反增。

SIPRI核武控制計劃的助理高級研究員克里斯滕森（Hans Kristensen）表示：「自冷戰結束以來的核武裁減，似乎正趨於放緩。」報告評估全球9個擁有核武的國家，包括美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、以色列和北韓，料在踏入2021年時合共擁有13,080核武，較去年的13,400稍為減少。

中英印巴朝核彈頭增

不過總數量是包括了等待銷毀的退役核武，經撇除後全球「可部署」的核武儲備其實不跌反升，由去年9,380枚增至今年9,620枚。

克里斯滕森指各擁核國似乎提升了核武在軍事戰略中的重要性，數據亦顯示全球「已部署」於作戰部隊的核武同樣有所增加，由去年3,720枚增至今年3,825枚，而當中約2,000枚更維持在「高度警戒狀態」。

根據SIPRI評估數據，全球有5個國家的核武增加，分別是中國、英國、印度、巴基斯坦和北韓。中國增加了30枚核彈頭，共有350枚；英國增加10枚至225枚；印巴分別增加6枚和5枚，分別為156枚和165枚；北韓則預料增加約10枚，總數介乎40至50枚。

報告指只有美國和俄羅斯的核武數量有減少，減少250枚和120枚，美俄今年初簽署新的裁減核武協議，為期5年。克里斯滕森形容，這份協議的延續對維持穩定十分重要。至於法國和以色列所持的核武數量跟去年一樣，分別為290枚和90枚。

斯德哥爾摩國際和平研究所／法新社

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