英國疫情反彈，與印度變種病毒相關的確診個案急增。首相約翰遜強烈暗示，將會延遲原定本月21日的最後階段解封計劃。最新民調顯示，逾半受訪者同意推遲下一步放寬。

印度變種病毒在英國境內出現持續擴散的迹象。英國前日新增7,738宗個確診個案，較周五的8,125宗稍微回落，後者為2月26日以來新高。印度變種病毒現佔當地新確診個案逾90%，它被指比原始版本病毒的傳播力高約60%。

擬延至7月19日實行

約翰遜前日受訪時表示：「印度變種病毒的傳播力明顯較高，確診個案確實亦在增加，入院人數亦上升。我們現時尚未確切了解死亡率會受到何種程度影響，但這肯定是很嚴峻，需十分關注。」被問到他是否不如5月底樂觀時，他坦言：「對，這是肯定的。」

他暗示很可能押後作進一步解封，同時淡化重推限制措施的可能性，但由於有些數據仍然未能肯定，將於今日稍後作出宣佈。他稱：「我們要確保重開路線圖不會逆轉，但除非做好小心謹慎的打算，否則你不能有個不會逆轉的路線圖。」不過，他強調：「科學家都同意一件事：他們不太認為會逆轉。」

英媒報道指，當局很可能押後四周，即至7月19日才實行最後階段解封計劃，屆時將有更多民眾已接種第二劑疫苗。英國醫學會表明支持押後解封，以讓更多年輕人可接種首劑疫苗，亦讓較年長的人士打完兩針。

醫學會主席納保羅指出：「這不單止是入院人數增加的問題，亦是對大批年輕人的健康構成風險，有機會出現影響其一生及工作的長期病徵。」

公眾對疫苗信心增加

單劑的輝瑞疫苗或阿斯利康疫苗，在預防印度變種病毒引發的具徵狀感染的有效率僅得33%；而接種第二劑輝瑞疫苗後，保護率則提高至88%，阿斯利康疫苗亦提升到至少60%。英國上周才開放給25至29歲人士接種疫苗，至今約62%人口接種至少一劑疫苗，僅43%人口已打完兩針。

研究機構Opinium訪問2,002名英國成年人，54%受訪者同意推遲下一步放寬，較上兩周的43%高；只有37%受訪者認為，應如期或提早解封，對比兩周前的為44%。在同意押後解封的受訪者中，約2/3的為年滿65歲。而受訪年輕人的意見較為分裂，45%認為要推遲，46%則稱應如期或提早解封。

另外，多項調查發現，英國人對疫苗的抗拒程度下跌。民調機構Ipsos Mori發現，84%於去年底曾表示，認為自己「不太會」或「不太可能」接受疫苗的受訪者，現已接種疫苗。英國布里斯托爾大學及倫敦國王學院的研究亦發現類似現象，稱約1/7曾極度懷疑疫苗功效的人士，都轉軚表示將會打針。研究指，部份原因是接種疫苗後可往海外旅遊及與親友見面，亦因公眾對疫苗的信心增加。

路透社/法新社/美聯社/英國天空新聞台/《衞報》