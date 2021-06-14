正受軍方軟禁的緬甸國務資政昂山素姬被控多項控罪，法院周一開庭，律師料審訊將延續至7月底。人權觀察組織批評是政治檢控，要求即時及無條件釋放昂山素姬。聯合國人權事務高級專員批評軍方使用致命武力攻擊示威群眾，惟緬甸軍方拒絕承認，並反駁指摘未提另一方的「恐怖活動」是不公平。另外，一名被捕約3個月的美國記者已於周一獲釋。

75歲的昂山素姬被控違反防疫規定舉辦選舉造勢、違法持有無線電對講機，還有更嚴重的意圖煽動群眾、違反「政府機密法」、以及從仰光前省長收受11公斤黃金及60萬美元（約465萬港元）現金等指控。

她的代表律師指，預期第一場審判會持續到7月底，律師團隊否認當事人有任何不當行為。首席律師欽貌梳（Khin Maung Zaw）批評最新加控的貪污指控「很荒謬」。

人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲區副總監羅伯遜（Phil Robertson）發聲明指，昂山素姬被控的罪名是「虛假」及「出於政治動機」，促軍方撤銷控罪，並立即無條件釋放她。

聯合國譴責軍方以重型武器鎮壓

另外，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）上周五譴責軍方使用重型武器，形容情況「令人髮指」，亦沒有意願落實4月跟東盟達成的5點共識，包括停止暴力、跟反對者對話等。

但緬甸軍方領導的外交部則發新聞稿反駁巴切萊特的批評，質疑巴切萊特指摘內容的準確性，因「報告未提及或譴責非法組織和恐怖團體犯下的破壞行為和恐怖活動，也沒提到安全部隊的傷亡」。

軍方今年2月1日政變奪權，並拘捕昂山素姬等官員，觸發大批民眾上街抗議，多地長時間有示威，繼而引發軍民衝突，近期還開始有民兵對抗。人權團體「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners）表示，緬甸安全部隊自政變以來，已在鎮壓示威的過程中殺害至少862人，但軍方質疑數字有問題。

美國記者獲撤銷控罪釋放

今年3月被緬甸軍政府拘押的美國記者內森．芒（Nathan Maung），已在周一（14日）獲釋。

內森．芒的律師丁表示，在緬甸警方撤回對內森．芒的指控後，法院也跟着撤銷對他的訴訟。律師說，內森．芒「在警方撤銷對他的指控後，今天早上從音山監獄（Insein Prison）獲釋」，將於15日搭機飛回美國。內森．芒是網路電視「甘馬育媒體」（Kamayut Media）的總編輯，他之前被緬甸警方指控犯下殖民時期的一項法律，煽動異見分子反抗軍方。一名為另一間傳媒服務緬甸籍記者，與內森．芒一樣被控相同的殖民法，結果在6月初遭法院判刑2年。

美國對於內森．芒與另一位美國公民、同樣也是記者的芬斯特（Danny Fenster）遭到緬甸軍政府拘押表達關切。他是緬甸英文傳媒「緬甸前線」（Frontier Myanmar）的編輯，5月24日準備從仰光國際機場飛馬來西亞首都吉隆坡，在登機時遭到緬甸軍政府拘押。緬甸軍政府至今並未宣布是否釋放芬斯特，以及公佈他的下落與健康情況。

路透社／中央社

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