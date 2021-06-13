英國20多年來首個新聞頻道「GB新聞」（GB News）昨晚開台。頻道自詡「英國的新聞頻道」，明言是為那些覺得現有新聞頻道不太代表到自己的公眾服務，因而未啟播已被批是跟民粹主義挑動爭端的美國「霍士新聞」（Fox News）如出一轍。

輿論導向 如「霍士」翻版

去年9月宣佈成立的GB，總部在西倫敦，有140名記者，有資歷有名氣的不少。其中擔任主席的尼爾（Andrew Neil）在英國廣播公司（BBC）25年主持過多個新聞政治節目，曾任《星期日泰晤士報》編輯11年，更是「天空電視」創台主席。

這位資深新聞人形容GB是「為那些覺得現有頻道不太代表到他們看法的人而設」；GB新聞與節目總監麥克安德魯（John McAndrew）亦說「我們的主持人有暢所欲言……勇於探討英國人切身議題的自由」。因此批評者指GB的報道會是輿論導向，高度側重名氣主播、以至以反主流傳媒人群為目標受眾的模式都跟霍士同出一轍。但尼爾強調，GB僅形式上跟霍士相似，此外就跟拿着「強硬右派假資訊假新聞陰謀議程」的霍士毫無關連。

倫敦城市大學新聞系教授馬丁森指雙方在開台前爭拗「有點歇斯底里」，況且要在英國複製美式新聞頻道該是不可能，因英國廣管局對新聞頻道監管極嚴，「必須客觀公正，別說霍士，連有線新聞網絡（CNN）都不該會有。GB如何走綱線很值得留意。」

法新社