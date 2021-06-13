俄羅斯疫情反彈，首都莫斯科成為重災區，市長宣佈除了必要人員外，全市居民放一星期有薪假。

日本7人打輝瑞患心肌炎

莫斯科市長索比亞寧表示，當地居民在明日起至周六可放有薪假。當地今天是公眾假期。商場美食中心及兒童遊玩區昨起需關閉，餐廳及酒吧等在晚上11時至翌日早上6時禁止堂食，只可外賣。市政府上周已強制要求民眾乘坐公共交通工具、商店內或其他公眾場所時，須佩戴口罩及手套，違者可被罰款最高5,000俄羅斯盧布（約539港元）。

官方數據顯示，上周日錄得6,701宗確診個案，其中2,936宗於莫斯科；上周共新增13,510宗確診，比前周增近一半。雖然俄羅斯是首個開始接種疫苗的國家，但僅得12%人口已打針，反映不少民眾對國產疫苗感抗拒。

另外，日本厚生勞動省指，截至5月30日，當地約976萬人接種輝瑞疫苗。其中有六男一女出現心肌炎及心包膜炎的症狀，年齡介乎20多歲至60多歲，全都是接種第二劑疫苗後出現以上症狀。

日本慶應大學心臟內科教授福田惠一指，相信是身體免疫反應造成的心臟發炎，但從出現的頻率及症狀來看，染疫後出現心肌炎的機會仍比打疫苗高，故仍呼籲民眾接種。

美聯社/中央社