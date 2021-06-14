台山核電站
(資料圖片)
距離香港130公里的中國廣東台山核電廠，被美國有線新聞網絡（CNN）踢爆有放射性物質外洩，但中方一直沒公開詳情，反而要共同營運核廠的法資核反應堆公司向外警告。台山核電廠過去也發生小事故，2019年在一個月內發生兩次「0」級事故，當中一次更延遲至少一周才通報。
台山核電站的兩台核電機組中，1號機組於2018年12月13日營運；2號機組則在2010年開工建設，2019年4月12日開始裝置核燃料，官方聲明指2號機組於2019年9月7日起營運。
該核電廠2019年曾傳出事故，香港保安局9月初接報，指1號機組原來在8月20日維修工作安排配置通風系統運行狀態時，安全廠房兩個送風風門，不能進行遠端控制，與運行技術規格書要求不一致，運行人員立即糾正，系統功能1小時內恢復正常。當局稱這次事件被評定為「0」級事故。
而同樣在9月，保安局再接獲通報，指該電廠1號機組，因為電網出現電路，引發反應堆自動停運，事件被評定爲「非等級核電站運行事件」的「0」級事故。通報指出，台山核電站一號機組在9月17日晚約8點，因為外電網輸電線路出現短暫故障，反應堆自動安全停運，工作人員立即按程序穩定機組狀態，核電站所有在運機組現正保持安全穩定運作，對員工、公眾和環境並無構成任何影響。
事實上，早在2017年就有傳媒引述法國核安全局的調查發現，供應核反應堆組件到台山核電站的法國生產商AREVA，有400項組件的記錄涉嫌造假。傳真社報道引述法國核安全局文件稱，零件供應商法國阿海琺（AREVA）集團進行產品檢測時，發現台山核電站有承壓組件不及格，其中2號機組的蒸汽發生器頂蓋碳含量達0.302%，超過建造標準要求的0.22%。令核電廠安全一度受度質疑。
《蘋果》資料室
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