美國有線新聞網絡（CNN）獨家披露，華府過去一周審視一份有關中國廣東台山核電廠被指有放射性物質外洩的報告，中方一直沒公開詳情，反而要共同營運核廠的法資核反應堆公司向外警告稱「放射性威脅迫在眉睫」。報道引述消息人士稱，雖然法國有警告，但拜登政府認為台山核電廠並未達到「危機水平」（crisis level）。CNN指北京、廣東省政府、中國駐華盛頓大使館以及台山核電廠的中方營運公司都未有回應。

CNN指取得法國核反應堆公司法馬通（Framatome）兩度去信美國能源部的信件，提到台山核電廠有放射性物質外洩，又指中國當局的應對是調升核電廠外輻射檢測的合格標準，避免台山核電廠要停工。

法馬通的首封信件是在本月3日發出，要求華府允許它們分享美方的技術支援，以解決台山核電廠正洩漏核裂變氣體的「緊急安全問題」。法馬通在上周二亦再次去信美國能源部，要求加快批准共享技術支援。

華府只會在兩種情況下授予有關豁免權，其中之一是面對「迫在眉睫的放射性威脅」，這與信件中使用的措辭相同。法馬通又指向美國求助的原因，是中國當局「不斷調升放射性物質檢測標準」以當作安全，而非停止台山核電廠的運作，又指有關檢測標準已超過法方的安全準則。

CNN指美國國家安全委員會本周召開了多次會議，審視台山核電廠疑洩放射性物質的情況，而消息人士亦指拜登政府有與法國政府及其能源部專家討論。華府官員亦透露美國一直有與中共政府接觸，但並不清楚詳情。美國政府拒絕評論就事件的評估結果，美國國家安全委員會、國務院和能源部的官員亦只稱，如果中國民眾面臨任何風險，美國是受條款約束有必要將核事故公諸於世。

報道指雖然美國官員認為目前情況，並未對核電廠工人或中國民眾構成嚴重安全威脅，但與中國合作的外資公司在中方未承認存在問題前，卻單方面向華府尋求協助是「不尋常」 。如果洩漏情況持續或變得更為嚴重而未獲解決，將令美國陷入複雜的境況。

美國退休核科學家羅弗（Cheryl Rofer）表示：「法國要求支援並不出奇，總括來說這種事並不奇怪，特別是她們認為妳特別有能力可以提供幫助。但中國總喜歡裝作情況一切很好，經常性這樣做。」

法馬通回應CNN時承認該公司「正協助解決中國廣東省台山核電廠的問題」，但指根據現有數據核電廠仍在安全許可標準下運作，稱會與相關專家合作評估情況並提出解決任何潛在問題的方案。不過法馬通沒有直接承認曾去信美國能源部求助。

美國有線新聞網絡

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