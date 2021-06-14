美國生物科技公司諾瓦瓦克斯藥廠（Novavax）周一公佈旗下Covid-19疫苗在美國後期測試結果，顯示疫苗對各變種病毒的有效率達超過90%，為獲審批使用邁進一步，公司期望今年第3季在美國和其他市場提交緊急授權申請。

在美國及墨西哥進行的第三階測試有大約3萬名志願人士參與，他們要接受兩劑注射，結果顯示整體有效率達90.4%。在測試期間，率先在英國發現的變種病毒株B.1.1.7成為美國流行的變種病毒，Novavax也同時在志願人士身上，發現巴西、南非及印度變種。結果顯示，有嚴重感染的高危志願者中，疫苗的有效率達91%，而且100%有效預防中度感染和嚴重的病例，對部份變種病毒的有效率也達93%，而在針對Novavax無法識別的Covid-19變種方面，有效率大約有70% 。測試期間，接種了疫苗的人士均沒有出現住院或死亡病例。

疫苗對變種有效 副作用輕微

隨着疫情不斷變化，Novavax開始針對一種特別令人擔憂的變種制定新版本疫苗，並設計出可以將其疫苗用作加強劑的策略。在南非的一項小型試驗表明，疫苗對南非變種的效力下降，但在北美試驗中生病的人中，只有兩宗病例是由該變種引起。公司於3月公佈在英國進行的後期測試中，顯示對武漢肺炎原病毒的有效率達96%，對英國變種病毒的有效率也有近86%。

疫苗的正式名稱為「NVX-CoV2373」，公司指接受測試的志願人士當中，大部份只出現輕微的副作用，包括頭痛、疲倦及肌肉痛，有小部份人士則形容疫苗副作用嚴重。Novavax研發部總裁格倫（Gregory Glenn）表示：「實際上，（就新變種來說），疫苗可以防止病毒肆虐，這一點非常重要。」

疫苗採傳統重組蛋白技術

美國目前已從三間獲緊急授權的藥廠取得足夠疫苗，包括輝瑞、Moderna及強生（Johnson & Johnson）。不同於輝瑞、Moderna的mRNA疫苗，以及強生所用的病毒載體技術等疫苗，Novavax採用的是傳統的重組蛋白技術的疫苗，如乙型肝炎疫苗一樣，這種技術已經使用了幾十年，是透過實驗室製造的病毒蛋白，來誘發免疫系統反應。優點是不含病毒遺傳物質，安全性比用完整病毒製作的滅活疫苗，以及技術過於新穎、使用病毒遺傳物質的傳訊核糖核酸（mRNA）疫苗都高。此款疫苗可以普通雪櫃溫度存放，易於運送。

Novavax是美國政府去年大力投資的6種疫苗之一，獲得美國政府16億美元（124.8億港元）資助，主要用作研發疫苗，同時獲政府預訂了1.1億劑。Novavax預計在今年第三季，向6個國家提交授權申請，又指目前有數千萬劑疫苗存貨，計劃擴大生產規模，第三季前每月可以生產1億劑疫苗，到第四季可以提升至每月1.5億劑。Novavax同時在世衞「疫苗全球獲取機制」（COVAX）佔據重要角色，公司承諾向該機制捐出11億劑疫苗。

路透社／美國《華盛頓郵報》

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