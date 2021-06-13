以色列國會周日以60票贊成、59票反對、1票棄權，通過讓意識形態相左的政黨團結起來，把總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）拉下台，組成聯合政府上台執政。這次表決終結鷹派總理內坦亞胡連續12年的執政。

國會同意成立新政府後，右翼猶太民族主義政黨「右傾」（Yamina）黨魁、前國防部長貝內特（Naftali Bennett）將出任總理2年，組建聯盟的未來黨（Yesh Atid）領導人拉皮德將接着就任總理。

中間派政治人物拉皮德本月初將8個政黨湊成一個脆弱聯盟，其中包括「右傾」和阿拉伯人議員。「右傾」宣佈，所有結盟協議已於上周五簽署完畢，並交付國會秘書處。貝內特並形容此刻能「終結兩年半的政治危機」。

身在英國出席七大工業國組織（G7）峯會的美國總統拜登，祝賀即將成為總理的貝內特。

71歲的內坦亞在執政期間，將以色列政壇推向右傾。法院目前正在審理他面臨的多項貪腐指控，他則駁斥這些控訴是陰謀。

約2,000名抗議民眾周六晚聚集在內坦亞胡官邸外，慶祝內坦亞胡就快要下台。抗議者羅賓斯基（Ofir Robinski）說：「對我們來說，這是盛大的一晚，明天則是更重大的日子。我快哭了。我們為此（讓內坦亞胡下台）和平奮鬥，這天終於來了。」

法新社

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