2020年環球小姐比賽在上月結束，在74位佳麗當中，身形最嬌小的是只有5呎3吋的澳洲代表娜伊爾（Maria Thattil）。今年28歲的她是印度移民第二代，她分享曾受種族歧視及針對身高的攻擊，被指「不夠地道」代表澳洲，但沒有因此放棄，更希望代表「少數」踏上台板，讓大家看到多元性，改變社會文化。

28歲的娜伊爾是來自墨爾本的模特兒，是繼2019年的塞拉奧（Priya Serrao）後，連續第二位有印度血統、參選環球小姐的澳洲代表。是次也是澳洲第三次由非白人代表參選環球小姐。

娜伊爾是印度移民的第二代，爸爸曾經當神父，但後來離開教會結婚，並在90年代初搬到澳洲。娜伊爾小時候很喜歡與媽媽一起看環球小姐，但因為感到自己身高較「輸蝕」，所以從未想過要參選，「我以前沒有想過能當模特兒，因為我覺得沒有『合適身形』」。

代表非白人及普通身高女性現身選美世界

娜伊爾選擇在大學攻讀心理學，並完成人力資源碩士學位，加入政府工作。本與選美無緣，然而直到她看到塞拉奧參選才突然受啓發，「她與我相似，我覺得，如果她做得到，或者我也可以」。娜伊爾更希望自己能帶來改變，「代表非白人的女性、特別是普通身高的女性現身於選美的世界」。

為了展示最佳一面，娜伊爾付出汗水，包括聘請私人教練特訓，又在一年間平均每周操練三至四次。她表示︰「我不是一個精於運動的人，但我喜歡運動，訓練很辛苦但我享受。」在去年墨爾本因疫情封城4個月間，娜伊爾勤力練習走天橋。

挑戰大眾對於澳洲人外貌的「錯誤想像」

但惡意攻擊她的人亦不少，曾有人在社交網站說︰「我懷念舊時澳洲派出高佻白人女子參加環球小姐的日子」，幸好有感情很好的弟弟，一直給她最大的支持。堅強的娜伊爾亦認為，這更證明她是更佳的澳洲文化代表，能挑戰大眾對於澳洲人外貌的「錯誤想像」，她希望選美的世界變得更共融，「我們需要看到更多不同身形、身材的女性……我們要看到不同樣子的女性，這才能如實反映我們身處的世界」。

環球小姐決賽上月於美國佛羅里達州舉行，冠軍由墨西哥代表奪得，娜伊爾擠身十強後止步。雖然未能凱旋而歸，但她樂見其他國家的賽規改變，今年的比賽後，菲律賓宣佈取消代表其國家參加環球小姐的最低身高要求。

轉換跑道推廣共融 不會再選美

娜伊爾回國後在酒店隔離，她已開始新的工作——撰寫學童圖書，教育多元共融，希望能在今年尾出版。她表示未來工作的可能性很多，只是確定不會再參加選美，「我參選不是因為很喜歡選美，我只是帶着一個目標去做……我希望帶出的訊息一直都是推動多元，所以我利用環球小姐作為平台去推動，但不會……不會再選美！」

英國《每日郵報》

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