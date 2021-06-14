美國有線新聞網絡（CNN）引述消息指，距離香港僅130公里的中國廣東台山核電廠可能有放射性物質外洩，惟中方一直沒公開詳情。台山核電廠發聲明指核電站及周邊環境指標正常；香港保安局則表示，今年分別於2月及4月接獲粵方通報，指核電站發生「0級事件」，即對公眾和環境沒有影響，且天文台數據顯示，香港的環境輻射水平過去一年一直維持正常。有環團對報道感到擔憂，呼籲各方提高透明度，公開更多相關資料。

台山核電廠的網站昨晚（13日）發聲明，指環境數據顯示，目前核電廠及周邊環境指標正常。聲明提到，其中一台機組上周四（10日）完成首次大維修，安全、質量、工期等指標均達到既定目標。核電廠又指，自投運以來一直嚴格按照執照文件運行，兩台機組各項指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求。

保安局回覆《蘋果》查詢時指，港府與廣東省核應急委員會辦公室有緊密溝通，並已訂立通報機制。保安局今年分別於2月和4月共接獲兩則被評為「0級偏差」的運行通報事件，對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。

保安局又指，根據天文台的輻射監測結果，香港的環境輻射水平過去一年一直維持正常。

環團綠色和平稱，對報道提到放射性物質水平上升表示擔憂，但現階段資訊不足以判斷事件性質及影響，僅呼籲各方提高透明度，盡快公開相關信息。

台山核電廠位於香港以西僅130公里，過去一年曾在網站通報3宗運行事件，全部均被評定為「0級事件」，即不在應急範圍的偏差事件，對公眾和環境沒有影響。最近一宗發生於今年4月6日，核電廠1號機組廢氣處理系統有極小量氣體短暫釋放，經檢查後證實，該次排放的氣體量佔每年許可限值的0.00044%。

蘋果記者

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