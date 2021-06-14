北大西洋公約組織（NATO）周一於布魯塞爾召開峯會，會後公佈聯合聲明，正式將中國的行為視為「系統性挑戰」，亦會首次在聲明中提到要處理氣候變化帶來的威脅。

北約如今將中國納入新對策當中，聲明指：「中國公開的野心和獨斷的行為，對於以規則為基礎的國際秩序，以及與聯盟安全相關的領域均呈現系統性挑戰。」北約主要憂慮中國急遽擴充核武，在進行軍隊現代化方面不透明，以及與俄羅斯在歐洲大西洋地區展開軍事合作等。

北約成員國領袖也對北京的脅迫政策表示關注，指有關政策與北約的基本價值觀形成對比，但同時指「北約盡可能與中國保持建設性對話」，例如是在氣候變化方面。今次是北約首次對中國發表強硬措辭的聲明，北約對上一次在2019年底的會議後，僅表示他們認識到中國與日俱增益的影響力，意味「機遇和挑戰並存」。

德國總理默克爾會後表示，中國不容忽視，但應對中國須取中庸之道，不能低估也不應高估。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指中國在波羅的海至非洲的軍事存在日增，北約必須作好準備。他說：「中國正向我們靠近。我們在網絡以至非洲都見到中國身影，我們亦見到中國大力投資我們的關鍵基建......我們身為同盟必須共同應對。」

中國並非北約峯會上唯一受到審視的國家，聲明中指「俄羅斯的侵略性行為對歐洲-大西洋安全構成威脅」。北約指俄羅斯繼續充實核武，包括部署一套旨在脅迫北約的短程和中程導彈系統，「已經對大約80%的戰略核武進行資本重組，並且正在通過尋求新型和破壞穩定的武器，以及各種雙重能力系統來擴大其核能力」，成員國強調會繼續密切合作，應對俄羅斯構成的所有威脅和挑戰。

拉脫維亞總統萊維茨（Egils Levits）表示：「俄羅斯仍然是主要問題，中國是新的挑戰，一個不同的挑戰，但北約將反擊兩者。」荷蘭首相呂特（Mark Rutte）也指：「在北約與俄羅斯之間，我們需要對話，但當然，我們一點也不應該幼稚，當中有確實有值得關注的原因。」

此外，北約亦首次視氣候變化為影響聯盟安全的威脅，並就同意減慢氣候問題的行動達成一致意見，旨在提高外界對氣候變化的關注、採取措施應對及減輕氣候問題，同時就氣候變化展開外聯工作。北約還將氣候變化納入其全方位的工作，包括國防規劃.以及民事準備和演習的能力發展。

美國總統拜登周三將與俄羅斯總統普京在日內瓦舉行首腦會議。

路透社／法新社

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