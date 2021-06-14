美國有線新聞網絡（CNN）報道，有報告披露中國廣東台山核電廠有放射性物質外洩，共同營運核廠的法企要兩度去信美國求助。根據文件內容，法馬通指中國監管部門持續調高核電廠外輻射量安全標準上限，目前已調高至超過原有標準兩倍，更擔心當局為免核電廠停運，打算繼續提升上限。

法馬通分別在本月3日和上周二（8日）向美國能源部發出備忘錄，上周二的文件寫道︰「要確保將廠外輻射量上限維持在可接受範圍內，以免對周邊民眾造成不應有的傷害，台山核電合營有限公司（TNPJVC，台山一號機營運商）是必須遵守監管限制，否則若超過標準上限就要停止反應堆運作。」

文件指該上限本來與法國安全部門規定的標準一致，但「由於故障次數不斷增加」，中國國家核安全局（NNSA）此後將上限修改為原定的兩倍以上，「增加了公眾以及核電廠員工的風險」。

上調輻射安全標準後仍達上限90%

法馬通指截至上月30日，台山核電廠的反應堆的放射物標準已達到新修訂上限的90%，提到核電廠營運商可能會「請求國家核安全局在緊急情況下，進一步提高停止反應堆的（監測）限制，以保持運行。這樣做會繼續增加廠外人員和工人的風險」。

CNN報道美國國務院在華府收到法馬通上周二的信件後介入，立開始與機構間的合作夥伴和法國政府聯絡，亦一直與美國能源部技術專家溝通，

美國退休核科學家羅弗（Cheryl Rofer）表示，核電廠出現洩漏的後果可以很嚴重，「如果它們有氣體洩漏，證明有某些容器已損壞，也有可能是燃料棒損壞，這將是一個更為嚴重的問題。這或需要反應堆停止運作，並重新處理核燃料棒」。

華府稱未達「危機水平」但會加強監測

CNN引述消息人士指，華府雖然認為台山核電廠的情況並未達到「危機水平」（crisis level），但會加強監測有關事態發展。

中國近年持續推動核能，約佔全國總發電量的5%。中國核能協會數據顯示，截至今年3月中國有16座核電站正運作，總共有49座核反應堆，總發電量達5.1萬兆瓦（megawatts）。

台山核電站位於廣東省台山市赤溪鎮，距離香港130公里，是台山核電合營有限公司合資公司擁有，其中中國廣核集團（CGNPC）佔70%，法馬通所屬的法國電力公司（EDF）佔30%，法馬通負責建造和營運該核電廠。

美國有線新聞網絡/《蘋果》資料室

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