英國國民保健署（NHS）屬下一名23歲醫療助理被揭發使用一名辭世COVID-19患者的銀行卡在醫院自動售賣機購買零食汽水，而當時後者才過身僅17分鐘。她一度被死者家人上門質問，但她拒絕道歉。她日前在法庭承認盜竊及虛假陳述控罪，被判監5個月，緩刑18個月，同期執行。

23歲的被告巴撒勒（Ayesha Basharat）在伯明瀚一名NHS屬下醫院擔任醫護助理。案情指，一名83歲患上COVID-19的老婦1月24日不治，但老婦的銀行卡在她去世後17分鐘被用於醫院的自動售賣機購物，進行了6次一英鎊（折合約港幣11元）的交易，到當晚又再次有交易。直到4日後，巴撒勒返回醫院上班，嘗試再用該卡，但該卡當時已被取消。

巴撒勒一度宣稱，她在地上拾獲該卡，並在付款時與自己的卡混淆。她其後承認盜竊及虛假陳述的指控，面臨被解僱。

死者家人上門對質 巴撒勒：不想多談

有報道指，死者家人曾經來到巴撒勒家門外，但巴撒勒仍拒絕道歉，並不斷重複說：「我不想多談，沒甚麼好說。」她當時由父親和兄長陪現，但無回答為何會使用病人的銀行卡，以及會否因可能被解僱而難過。

醫院發言人指，案發後院方已將巴撒勒停職，並就事件展開內部調查，以及已向病人家屬提供適切支援，「院方完全支持警方調查結果及定罪，並已按巴撒勒的定罪結果展開內部人事程序。我們向家屬致以深切慰問，並就他們經歷致歉。這次事件確實反映有NHS員工未達到應有的誠信標準」。

英國《每日郵報》

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