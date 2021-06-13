根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.75億、死亡人數超過379萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,346萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.9萬。印度確診人數突破2,943萬，死亡人數超過37萬。巴西確診人數超過1,741萬，死亡人數超過48.7萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

料約翰遜今宣佈押後全面解封

英國首相約翰遜預料周一會宣佈押後原定6月21日全面解封日期。

印度變種病毒株（Delta變異株）導致確診個案回升

英格蘭公共衞生部門上周五發表報告稱，目前在英國傳播的COVID-19病毒有90%為Delta變異株，與在英國首次發現的Alpha變異株相比，Delta的傳染率高60%。

約翰遜周日在七大工業國組織峯會後的記者會上，並無否認傳媒報道指全面解封日會押後一個月，說近日確診和住院人數皆升「引起了嚴重關注」。

路透社

歐盟澄清 60歲以上AZ疫苗「險益分析正面」

歐洲藥物管理局（EMA）抗疫小組負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）周日表示，對所有年齡層，特別是60歲以上而論，英國阿斯利康（AstraZeneca，AZ）疫苗的風險效益分析都是正面的。

意大利《新聞報》（La Stampa）早前引述卡瓦列里的說法，因擔憂罕見的血栓現象，加上替代疫苗的出現，除了較年輕族群，各國也應停止替60歲以上長者接種AZ疫苗。

卡瓦列里隨後向路透社發表聲明說：「很遺憾，新聞報最近採訪我沒有正確解讀我的談話。」他並說，英國藥廠阿斯利康生產的疫苗，「在所有年齡層，尤其是60歲以上的老年人，險益評估都是正面的」。

EMA的立場是，AZ疫苗是安全的，可用於所有18歲以上的年齡層，不過因罕見血栓病例主要發生在年輕人，若干歐盟成員國限制AZ疫苗用於50歲至65歲的年齡層。

路透社

俄拳王染疫被迫退役

俄羅斯前重量級拳王波維特金（Alexander Povetkin）周日表示，因染疫康復需時，宣佈退役。

41歲的波維特金坦承已經不再年輕，「我需要長時間養病，畢竟我不是20歲。」他說自己難以操練和出賽,,「我感覺像喝醉了」。

波維特金2004年奪得雅典奧運拳擊項目金牌，翌年開始職業拳擊生涯，2011年奪得世界拳擊協會（WBA）重量級世界冠軍金腰帶，之後連續4次成功衞冕世界拳王頭銜。

法新社

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