北大西洋公約組織（NATO）於布魯塞爾召開峯會前夕，秘書長斯托爾滕貝格周日（13日）表示，中國鎮壓香港民主示威和打壓維吾爾人，都反映中國與北約的價值觀差異。面對中國崛起的威脅，北約既要制定更強而有力的政策，但亦需就氣候變化、全球經濟等議題上尋求跟中國合作。

斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）接受加拿大廣播公司（CBC）專訪，表示中國國防預算高踞全球第二、擁有最大規模的海軍力量，且正在大量投資新式軍備，「影響我們的安全」。

斯托爾滕貝格表示︰「中國與我們價值觀迥異。他們在香港鎮壓民主示威、迫害維吾爾人等少數民族，以及使用我們未曾見過的方式，利用現代技術、社交媒體和人面識別監控人民。因此當涉及中國時，這一切使得北約制定一套政策、加強我們的政策變得相當重要。」

批評中國拘押加國公民「不能接受」

斯托爾滕貝格批評，北京拘押加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃（Michael Spavor ）「絕對不能接受」。他指出這正好是一個例子，當其他國家做出讓中國不悅的事時，中國會如何回應。

他又談到擔任挪威首相時，2010年諾貝爾和平獎評選委員會宣布將頒獎給中國作家劉曉波，惹來中國試圖孤立和經濟制裁挪威。斯托爾滕貝格續指，「所以（中國）這種行為令我們要團結起來變得更為重要」。

不過，斯托爾滕貝格亦承認，盡管要關注中國的崛起，但其他國家就全球經濟、氣候變化和武器管制等問題與中國交涉相當重要。

拜登上任後首場北約峯會

北約峯會緊接七大工業國集團（G7）峯會結束後舉行。G7各國會後發表聯合聲明，承諾應對中國不公平貿易行為、在香港及新疆的人權問題，同時強調台海和平穩定，是G7領袖首次在最終聲明中明確批評中國。

美國總統拜登在英國結束G7峯會的行程後，亦出發到比利時參加他上任後首次北約峯會。斯托爾滕貝格坦言，在美國前總統特朗普時期，北約盟國間存在一些「具挑戰性的討論」，但同時反映北約實力，經得起政治風浪。他表示現時「美國總統由拜登擔任，他堅定致力維護北約和歐洲安全，且準備投資更多在北約上」。

加拿大廣播公司／中央社

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