美國總統拜登周日由英國轉往比利時布魯塞爾，準備周一出席北約峯會。白宮周日說，北約成員國領袖將會展開雄心萬丈的行動計劃，確保同盟繼續為成員國提供安全保障，直至2030年甚至之後。

白宮表示，北約30個成員國將承諾修訂未來10年戰略概念，以應對「逐漸變化的戰略環境」，包括俄羅斯的侵略性政策與行動、中國對北約集體安全、繁榮、價值構成的威脅，以及恐怖主義、網絡威脅、氣候變化等跨國脅。

白宮表示，新戰略概念將於明年北約峯會通過生效。

路透社較早時表示，北約新戰略概念會首次將中國軍事崛起列為威脅。鑑於針對關鍵基建的勒索軟件攻擊日益頻密，北約領袖亦會支持新網絡防禦政策，加強北約成員國之間的協調，以應對那類攻擊。

白宮補充說，北約成員國將會倚賴可靠供應商提供下一代電訊網絡。

北約峯會亦會就名為「北約2030」的改革計劃達成協議。這次改革是因應美國前總統特朗普曾質疑北約「過時」而展開的。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）將提出九大改革範疇，包括更多資助軍事行動的聯合撥款。

白宮：G7抗中立場漸趨一致

七大工業國組織（G7）峯會周日落幕。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，G7領袖為了「反制中國並與中國競爭」的需要而聚首，是G7會議一大進步，並且反映了大家的觀點近年少見地漸趨一致」。他說，中國對民主國家構成相當威脅，是廣泛認同的觀點，領袖同意需要以共同議程應對。

中國早前認為，「世界命運」已經不能再由一小群國家決定。白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）對該說法感到可悲，認為中方將世界最大經濟體視為小國，中國的觀點才有大問題。

路透社

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