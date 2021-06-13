一連三日的七大工業國集團（G7）峯會周日結束，美國成功促請盟友向俄羅斯及中國施壓，總統拜登在會後個人記者會宣佈，美國回歸國際外交並全情投入，形容峯會「團結和有成效」。他在記者會上又表示，西方民主國家正在與專制政府較量，G7必須提供可行的替代計劃。

G7領袖周日確認未來一年向低收入國捐出10億劑疫苗，又在聯合聲明中特別提到中國強迫勞動及其他侵犯人權的問題，各國也響應拜登提出的全球徵收最低15%企業稅。拜登在記者會上說：「美國重返談判桌而且全情投入。」又認為「在我們最親密的朋友中重建美國的信譽」一事上，「我們已經有進展」。

籲民主國家團結

拜登在會上指西方民主國家正與專制政府競爭，「我們正在較量，不是與中國本身……而是專制、全球的專制政府，民主國家能否在快速變化的21世紀與他們競爭」，他認為民主國家是否能力團結一致，「將是對我們這一代人的考驗」。

他特別提到中國，稱自己很滿意今次聯合公報中對中國的用詞，「你們知道，上次G7見面後沒有提到中國，但今次有提及中國。」他又說「我想你將會見到（我們）直接與中國打交道，正如我本人向習近平說，我不是來尋求衝突的，可以合作的地方，我們將會合作；有不同意的地方，我會直話直說，而我們將對不一致的行為做出回應」。

拜登周日在記者會上促請中國尊重國際規則，宣佈G7提出的計劃將會比中國的一帶一路「更加公平」，「我強烈認為我們有一個民主的替代方案，而不是一帶一路」。他指G7的計劃是一個「重大承諾」，而「中國必須開始在人權和透明度方面採取更負責任的行動，符合國際的規則」。

G7會上提出「重建美好世界」計劃（Build Back Better World，簡稱B3W），同意投資過萬億美元共同推動中、低收入國家的基建發展。該計劃以「價值觀驅動（values-driven）、高質素及公開透明」的合作為本，與中國的「一帶一路」抗衡。一帶一路一直被指導致小國負上無法負擔的債務，如黑山早前建公路就陷入債務危機，要求歐盟助還$92億亦遭拒。

拜登認為中國需要更加透明，並提到疫情溯源調查，他指目前還不確定是不是蝙蝠與動物和環境接觸導致疫情，抑或是否一場實驗出了差錯，他說：「我們無法進入實驗室以得出有關COVID起源的結論」，認為有需要進入中國的實驗室，「以確保我們不會有另一場疫症」。

各國領袖要求中國遵守國際規則

除了拜登，各國領袖會後也各自舉行記者會，並在會上提及中國。意大利總理德拉吉說，G7一定要坦誠與中國的分歧，「這是一個不遵守多邊規則的專制制度，而且沒有與民主國家相同的世界觀」。他同時強調各國不是對中國採取一個特別強硬的態度，「我們需要合作，但我們也需要坦率地說出我們不會也不接受的東西，美國總統說，沉默就是同謀」。對於意大利有參與一帶一路項目，德拉吉指會上沒有觸及這個議題，但表示「將會小心評估」計劃。

法國總統馬克龍則指，G7並非一個敵視中國的俱樂部，「中國是一個必須尊重國際貿易規則的經濟對手」，又指「例如我們與中國在強迫勞動方面存在分歧」。當被問到疫情源頭，他認為有需要作出澄清，以及所有政府的合作。

加拿大總理杜魯多表示，G7領袖同意他們一定要堅強和團結起來應對中國帶來的威脅，認為「我們在有些方面需要直接質疑中國，特別是在人權方面」，並指各國必須繼續加強對國際法的尊重，保護在國外遭受迫害和苦難的民眾。

路透社／法新社／美聯社

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