七大工業國集團（G7）峯會昨日進入最後一日會議，各方於會後發表共同聲明。G7將促請中國尊重人權及基本自由，特別是新疆的狀況，並維護香港高度自治。中國駐英國大使館昨回應，世界上只有以聯合國為核心的國際體系，不應由少數幾國操縱。

G7聲明中，呼籲中國尊重人權及基本自由，特別是新疆，以及香港在《中英聯合聲明》及《基本法》下所保障的權利、自由和高度自治。聲明又表示關注環球供應鏈中強迫勞動的問題。聲明又強調維持台海和平及穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題，同時認真關注東海及南中國海狀況，強烈反對任何可能影響現況及增加緊張局勢的單邊行動。針對COVID-19疫情，G7要求一個及時、透明、由專家領導及根據科學的第二階段源頭調查，由世衞主導。

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312萬億基建抗一帶一路

G7前天公佈全球大型基建計劃。美國白宮聲明稱，拜登和G7國家的領導人同意啟動這項「由民主國家主導的、高標準、價值導向的透明基礎設施夥伴投資計劃，將幫助改善發展中國家所需要的40萬億美元（312萬億）的基礎設施」。據報計劃是要抗衡中國的「一帶一路」。

中國駐英國大使館昨在G7公佈聲明前稱，世界上只有「以聯合國憲章宗旨和原則、國際法為基礎」，平等相待、合作共贏的真正多邊主義，而不是基於「小圈子利益、搞集團政治」的偽多邊主義，並暗批美國，稱希望「有關國家」確實遵守聯合國憲章宗旨和原則。

據報拜登呼籲各國就中國迫使新疆維吾爾族等少數族裔強制勞動的問題統一陣線，英、法和加瞬即支持，但德、意和歐盟就相對猶豫。英國希望全球民主國家減少對中國在經濟上的依賴，政府指會上討論「如何基於我們的價值為人民塑造全球制度」。不過每年向中國出口數百萬部汽車的德國擔心強硬立場會引來中國反彈；作為中國近鄰和密切貿易夥伴的日本亦感到憂慮。

約翰遜促減經濟依賴中國

拜登前天與菅義偉在峯會期間舉行會談，雙方再提維持台海和平穩定，並討論印太地區和全球面對的挑戰，包括COVID-19疫情、氣候變化、北韓、中國。澳洲總理莫里森在英國首相約翰遜加入後與拜登進行三方會談，會後發聯合聲明指，「曾討論多項共同關注的議題，包括印太地區，同意區內的策略性環境正在轉變，極有理由深化三國合作」，同時對於由伊利沙伯女皇號航空母艦率領的打擊群「在印太海域巡邏和演習表示歡迎」。

拜登下周將到布魯塞爾出席北約峯會，有高級官員表示北約將會首次在共同聲明中直接提及中國帶來的安全挑戰。中央社/路透社/英國《衛報》