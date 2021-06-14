內坦亞胡過去12年連續執政，支持者形容他是以色列的「守護者」，令這個小國變成在世界上擁有巨大影響力的經濟強國。但對於另一部份人而言，內坦亞胡令國家變得分裂，破壞國家的民主制度，同時助長極端分子的崛起。

71歲的內坦亞胡曾是以色列最年輕總理，也執政最長。美國智庫布魯金斯學會中東政策總監薩克斯指：「在某些方面，以色列經過內坦亞胡的管治後變得更強。當然，以色列在經濟和軍事上更強大......在其他方面，他令以色列變得更弱，特別是內部分裂。」

即使以色列的人口只有900萬，但在內坦亞胡的領導下，該國在世界的影響力逐漸增加。美國前總統奧巴馬在回憶錄中，描述為內坦亞胡「聰明、精明、強硬及有天賦的溝通者」，稱他的英語流利及對美國政治有深入了解。

而在COVID-19疫情肆虐下，他亦及時推出大型的疫苗接種計劃，接種速度冠絕全球，成功帶領國家回復正常生活。在經濟方面，以色列在他任內經歷最長時間的經濟增長。

不過，協助撰寫內坦亞胡自傳的作家費希爾形容「他是史上最分化的總理」，指他利用猶太人及阿拉伯人、宗教與世俗、左派和右派之間的分歧，尋求在社區之間群體的互相對抗，以保護他的勢力。費希爾認為，社會在未來幾年將為此需付上代價。

內坦亞胡被趕下台，即是他無法透過推動給予他法律豁免權，以逃避貪腐訴訟可能帶來的刑罰。但分析相信，他的政治生涯不會就此結束，他將繼續擔任反對派領袖，試圖破壞這個由多個政黨組成的脆弱新政府。若新政府瓦解，他有機會在大選勝出，重新出任總理。

美國有線新聞網絡/法新社

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