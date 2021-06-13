阿富汗是全球其中一個最貧窮國家，卻也是其中一個最具戰略價值的國家。它位於歐亞大陸腹地，二千多年以來一直是東西往來的交通要道，東面連接南亞次大陸，西面則是伊朗及中東，北面就是當年的蘇聯。歷史上阿富汗多次經歷大國入侵，但它最後幾乎總能令對方陷於戰爭泥沼。因此人們總愛把阿富汗稱作「帝國墳場」。

遠的不說，單是近代阿富汗就遭逢三次巨變，當中自1839年開始，大英帝國曾三次遠征阿富汗，最終仍要在1919年承認阿富汗獨立。七、八十年代蘇聯更歷經十載戰鬥而不勝，最終黯然離場，到美國與阿富汗苦苦纏鬥20年亦一樣難有結果，最後要由拜登宣佈撤軍，阿富汗人頑強抵抗可謂名不虛傳。

阿富汗之所以難纏，主要由於自然環境非常惡劣，山高路少、很多地區陸路難以通行，加上乾旱氣候及土地貧瘠，根本不適合人類生存。不過這樣的自然環境在戰爭期間反而成為優勢，當年抵抗蘇軍的游擊隊及之後的塔利班分子，就是藉助山區躲避敵軍攻擊，再伺機發動突襲。美國雖然可以派戰機不斷轟炸，但卻一直無法擊退山區裡的「地頭蟲｣。

在極惡劣環境的掩護下，塔利班過去幾年更通過游擊戰擴大勢力範圍，目前阿富汗政府僅能控制全國約一半面積，其餘半壁江山已落在塔利班手裡，主要是偏遠及鄰近邊境地區。英國廣播公司早前一項調查發現，塔利班分子活躍在阿富汗近七成土地，意味這些地區未來都可能落入他們手中。

塔利班在當地言語是「伊斯蘭教學生｣的意思，主要由最大族群普什圖族人組成，奉行極端伊斯蘭教義，高舉剷除軍閥、重建國家的旗幟，又禁止婦女接受教育及現代科技等，對當地以普什圖族為主的保守社區有相當大的吸引力，令他們的勢力難以清除，而且不斷壯大。所以正如一些評論所言，要阿富汗改造成西方式的民主社會，相信美軍再留駐多二十年也無法達成，這跟越戰時的尼克遜一樣，拜登可說是別無選擇。

特約記者：翟尚衡

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