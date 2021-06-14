美俄將於周三舉行峯會，是拜登上任美國總統後首次會晤俄羅斯總統普京。因應華府把近期勒索軟件的矛頭指向俄，普京表示已經準備好引渡網絡罪犯往美國，但前提是基於公平互惠原則。拜登周日回應稱：「我對此持開放態度。」但白宮否定說法，澄清拜登未準備跟俄羅斯交換罪犯。

在俄官方電視台「俄羅斯-1」（Rossiya-1）周日播放的訪問中，普京指美國必須確保對等承諾，「俄羅斯將自然地操作（引渡罪犯），但另一方也必須同意這樣做，這裡說的是美國也相應地引渡罪犯到俄羅斯」。

拜登同日在英國表示：「對，我對此抱持開放態度，如有罪行針對俄羅斯，而犯罪者又藏匿在美國，我承諾會讓他們負上責任。」

白宮澄清回應並非答允交換網絡罪犯建議

不過在飛往布魯塞爾的途中，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）澄清，拜登的言論並不是決定交換任何罪犯，總統這個回應亦非答允特定的交換網絡罪犯建議。沙利文重申，在美國境內的網絡罪犯都會被追究刑責，而當美國知悉有人針對外國目標進行網絡犯罪，美方會採取執法行動。

繼日前直言兩國關係陷入低谷後，普京又在周日訪問中談到對美俄關係，他希望透過今次峯會跟美國恢復關係，並就地區衝突、經濟合作和環境保護等兩國關注議題，建立一個直接對話機制。

美國有線新聞網絡／英國《每日郵報》

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