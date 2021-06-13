七大工業國組織（G7）峯會周日閉幕，中國成為主題。美國總統拜登對峯會結果感到滿意。

拜登在峯會結束後召開記者會，有記者指峯會公報似乎不如拜登團隊原先期望的強硬，拜登表示，G7領袖上次會面時公報沒有提及中國，但這次有。他說，G7領袖同意點名新疆、香港人權侵犯問題，且是明確提及，也會協調出共同策略應對中國非市場政策。針對太陽能產業、農業與製衣業內的強迫勞役問題，他們也將採取嚴肅作為。

除此之外，拜登指出，他提議應針對中國「一帶一路」倡議提出民主版替代方案，以重建更好世界。

拜登強調，他不認為他們是在與中國競爭，而是與世界各地的專制政府競爭。他說：「我們如何行動、民主國家是否通力合作，將決定15年後我們子孫回看現在時，會否說『他們是否盡了力？民主國家是否跟以往一樣重要和強大？』」

拜登強調，外界將會看到他們直接了當地應對中國。拜登說，他認為公報涵蓋許多針對中國的作為，對內容感到滿意。

至於中國該如何紓緩緊張情勢，拜登表示，北京應在國際規範的人權與資訊透明上更負責任。不僅是他，其他人也在峯會上提到，他們到目前都無法進到相關實驗室，判定COVID-19疫情究竟是源於市場，因為蝙蝠傳染其他動物及環境，還是源於實驗室意外。

意總理：會重新審視「一帶一路」協議

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在峯會後表示，G7領袖同意須團結及堅守立場來應對中國挑戰。杜魯多表示：「加拿大帶路採取一套共同方法應對中國帶來的挑戰。我們作為夥伴國，必須堅守立場與團結。在峯會我們同意有必要採取這樣的行動。」

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）在G7峯會後表示，如何應對中國及其他獨裁政府，是峯會主題。

德拉吉表示：「（中國）是專制政體，既不服從多邊規則，和自由國家的世界觀也不同。」他還說：「我們有必要合作，也有必要說出我們不一致認同和不接受的事情。美國總統表示，沉默就是共犯。」

德拉克說中國有權成為偉大經濟體，但強迫拘押、強制勞動等所為，與世界民主國家的願景不一致。

他說，鑑於有需要在氣候變化、疫後重建等議題上與中國合作，G7立場並不強硬但十分現實，

德拉吉說其內閣會審視前政府2019年與中國簽訂的「一帶一路」合作諒解備忘錄。

2019年3月意大理總理孔特（Giuseppe Conte）的政府不理美國等多國反對，與中國簽署一帶一路合作諒解備忘錄，令意大利成為首個參與一帶一路計劃的七大工業國（G7）組織成員。

路透社／法新社／美國有線新聞網絡

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