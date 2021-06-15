澳洲上車難，悉尼所在的新南威爾士省提出向首次置業者提供2.5萬澳元（約14.9萬港幣）資助，協助支付首期，取代現行印花稅優惠。不過，置業對澳洲大部分年輕人仍然是遙不可及，最近一項調查顯示，65%受訪者認為，年輕人無望買樓置業。

澳洲民調機構Australia Talks的全國調查顯示，65%澳洲受訪者認為年輕人沒有機會置業。調查發現，礙於樓價上漲速度快過收入增長，令年輕人尤其相信置業是難以實現的。縱觀各個世代，較多人同意年輕人無望置業。

珀斯柯廷大學教授維福爾杰 （Rachel Ong ViforJ）表示，即使是市郊住宅，樓價與收入比例幾乎是30年前的5倍；在30至40年前，樓價與收入比例大約維持在3.5倍，但現時樓價最少是平均收入的6倍，悉尼更上漲至8倍。

年輕置業比例40年間大跌15個百分點

參考澳洲政府最新報告，60%生於1942年至1951年的澳洲人，早在25歲至34歲之間便能夠擁有自己的物業。但到生於1982年至1991年的一代，上述年齡的置業比例已經顯著降至45%。新省財長佩羅特（Dominic Perrottet）直言，該報告提供了「非常明確的統計數據」，強調年輕一代要實現置業目標會是巨大挑戰。

在樓價熾熱的新省，去年預算案通過改革物業稅，冀幫助年輕人置業。當局近日發公佈最新進展，決定設立首次置業津貼，金額為2.5萬澳元，預料可讓新省人擁有物業的比例增加6%，即多30萬人成為業主。

物業稅改革同時會取消印花稅，並以徵收年度稅項取代。當地印花稅去年為庫房進帳83億澳元（近500億港元），但當局認為長遠可由年稅獲得相同收入。

英國《每日郵報》

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