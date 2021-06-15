美國總統拜登周三與俄羅斯總統普京會面前，美國全國廣播公司（NBC）周一播出普京的獨家專訪。普京回應有關俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）被扣押一事，稱他沒有下令對付納瓦爾尼，但拒絕保證對方可活着出獄，形容俄羅斯監獄「醫療設施不是最好」。

這是普京過去3年以來首次接受美媒訪問，他繼續拒絕提及納瓦爾尼的名字，只以「那個人」稱呼對方，形容他無法釋放納瓦爾尼，「這種決定並非由總統作出，是否釋放一個人需由法院決定」。

對於納瓦爾尼的健康問題，普京稱這需由監獄的官員負責，形容納瓦爾尼的待遇不會比其他囚犯差，而每個監獄也有醫療設施，「只是未必屬最好」，但承認他已很久沒到監獄視察。

普京反駁俄羅斯政府打壓反對派的指控，重申反對派團體屬極端分子和外國代理人，並嚴辭否認暗殺反對派成員，又指美國針對外國代理人的法律更嚴苛。不過英國《衞報》反駁，美國相關法律只要求收受外國政府資金的政治說客向財政部登記，並非用作檢控異見人士。

稱美需在人權問題「照照鏡」

普京亦不滿俄羅斯被指控人權記錄差劣，宣稱美國同樣作出侵犯人權的事情，形容美國應「照照鏡」，又批評美國破壞利比亞、阿富汗、敍利亞穩定。普京表示期望與拜登討論換囚，透過釋放在俄被囚的美國人，尋求美國釋放俄羅斯機師亞羅申科（Konstantin Yaroshenko）。他又讚賞拜登專業，相信能與對方合作，期望美俄關係變得更穩定。

拜登在普京的訪問曝光後，表明若納瓦爾尼死亡，將進一步顯示俄羅斯無意保障基本人權，亦會損害俄羅斯與世界和美國的關係，毫無好處可言。

美國全國廣播公司/英國《衞報》

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