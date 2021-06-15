馬來西亞海域內的白頂礁鯊（whitetip reef shark）早前被發現患上不明皮膚病，出現斑點和病變，引起當地關注。海洋生物學家經過初步研究後發現，可能與海水升溫有關，因為該處海域的表面溫度較1985年上升了攝氏1度，達到攝氏29.5度。

白頂礁鯊（學名：Triaenodon obesus，灰三齒鯊）有顯眼的白色鰭尖，白天通常在珊瑚礁旁歇息，深受潛水愛好者喜愛。一到夜晚，牠們就會開始出沒，四處覓食小魚等動物。

有水底攝影師在婆羅洲（Borneo）北部沙巴外海拍到一隻白頂礁鯊頭部出現斑點的照片，照片4月在社交媒體廣為流傳。不久後，附近潛水勝地西巴丹（Sipadan）的潛水員，以及來自沙巴的大學、政府與保育團體的專家團隊，陸續在白頂礁鯊群觀察到同樣的皮膚病變。

排除人為因素致病變 該海域禁捕魚亦無工廠

團隊嘗試找出病因，發現西巴丹5月的海水表面溫度達到攝氏29.5度，較1985年高出攝氏1度。保育團體「珊瑚礁守護者」（Reef Guardian）海洋生物學家史匹茲（Davies Austin Spiji）稱：「我們幾乎可以斷定海水溫度上升，是造成西巴丹白頂礁鯊生病的原因之一。」他排除事情涉及人為因素，因為西巴丹是海洋保護區，禁止捕魚，附近亦無工業設施，而且無人聚居。

馬來西亞博特拉大學（Universiti Putra Malaysia）水生動物研究教授丁恩（Mohamed Shariff Mohamed Din）指，發現白頂礁鯊有皮膚病的同時，亦發現當地珊瑚正在白化，「我們不能忽視因海水溫度上升帶來的問題」。

然而，現時專家團隊仍未深入研究。馬來西亞沙巴大學婆羅洲海洋研究所學者曼加里松本（Mabel Manjaji-Matsumoto）表示，團隊5月時曾嘗試捕捉一些白頂礁鯊採集樣本，但未能成功，將於7月再嘗試，他深信「如果能取得樣本，就一定能找出病變原因」。

中央社

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