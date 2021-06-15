德國一名28歲女子涉嫌在去年9月狠心殺害5個年僅1至8歲的兒女，帶着11歲兒子潛逃，其間在車站跳軌自殺，被列車撞倒仍大難不死。被控謀殺罪的她近日出庭受審，庭上披露了她的犯案過程，並懷疑她因為得悉前夫再結新歡，便下藥及浸死數名子女。

被告克里斯蒂娜（Christiane K）周一在伍珀塔爾（Wuppertal）地方法院出庭受審，全程沒有發言。克里斯蒂娜的前夫，亦是她的第三任丈夫也有到庭聽審。她的犯案動機至今未明，檢察官提到，她在得悉該名前夫再結新歡後，不久便對子女行兇，但未明言與案件有直接關係。而警方去年調查時也提及，懷疑她因為情緒失控而犯案。

長子目睹母親殺害弟妹

案情指，克里斯蒂娜育有6名子女，其中4名是跟上述的第三任丈夫所生。她涉嫌在西部城市索林根（Solingen）住所，餵5名年介1至8歲的子女服用混有3種藥物的雞尾酒，「刻意讓他們陷入不清醒狀態」，令他們變得更易控制。她其後帶兒女到廁所，在浴缸逐個把他們溺斃。

德國RTL電視台報道，被告的11歲長子馬塞爾（Marcel）更親眼目睹母親如何殺害弟妹。克里斯蒂娜其後帶着長子乘火車，自己在附近的杜塞爾多夫（Dűsseldorf）車站跳軌自殺，雖然被列車撞倒，但只是重傷未有死去。長子目前由祖母照顧。

辯方則聲稱，兒女是被闖入住所的蒙面兇徒殺害。但檢方反駁，沒有證據支持這種說法。克里斯蒂娜目前被控謀殺罪，一經定罪可判終身監禁。

英國《太陽報》

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