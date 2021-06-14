【以國變天】以色列國會前日僅以一票多數，通過由「未來黨」領袖拉皮德（Yair Lapid）籌組的左中右八黨大聯盟政府，結束內坦亞胡連續12年壟斷。總理一職先由「右傾黨」的貝內特（Naftali Bennett）擔任兩年，然後拉皮德接手。內坦亞胡揚言會每日鬥爭，直至這「左派政府」倒台。

領導國會第二大黨的拉皮德上月獲授權組閣，趕及本月初限期前拉攏內坦亞胡的前盟友貝內特和首次加入政府的阿拉伯政黨「聯合阿拉伯名單」，剛好過半數門檻，前日經國會表決。雖然「聯合阿拉伯名單」議員艾哈路米最終棄權，但聯盟仍以60對59票獲通過，成功掃走內坦亞胡之餘，也暫時避免以色列要兩年內舉行第五次大選。

料避提以巴議題免分化

聯盟除了鏟除內坦亞胡， 政治理念上其實沒有很多共識，因此新政府料盡量不提以巴衝突等敏感議題，避免分化。貝內特前日向國會表示，新政府將代表整個以色列，推進各方在運輸和教育等議題上同意的內容，承諾與國內阿拉伯人的關係會有新一頁，甚少提及猶太殖民區。他強調以色列不會容許伊朗擁有核武，又感謝美國總統拜登，稱新政府的對美政策與內坦亞胡不同，將同時與民主、共和兩黨發展關係。

內坦亞胡的「利庫德集團」在國會表決前仍奮力抵抗，議員多次高叫「大話精」和「叛徒」，打斷貝內特發言。內坦亞胡最後發言時羅列自己多年來的功績，毫無保留地攻擊貝內特，批評對方是假右翼，沒國際立場、誠信和能力，無力帶領以色列抵禦伊朗，揚言會每日對抗這糟糕和危險的左翼政府，直至它倒台，稱「有神的幫助，這會比想像更早發生……我們很快便回來」。他又不滿拜登政府致力修補伊朗核協議，怒斥華府在東耶路撒冷設立服務巴勒斯坦人的領事館，質疑貝內特和拉皮德的政府無能力反對美國。

新政府雖然為以色列政治帶來新面貌，惟它優勢薄弱，而且各黨意識形態相差甚遠，外界焦點都放在它能維持多久。但智庫以色列民主研究所主席普萊斯納認為，新政府或比想像穩定，因為各黨都希望展示自己有貢獻，這需要時間和等待成就。

拜登親致電貝內特致意

歐美多國都恭賀以色列新政府成立，其中拜登親自致電貝內特致意。白宮聲明透露，拜登在通話中承諾不動搖地支持以色列防衞，同意雙方團隊就包括伊朗的地區安全問題和以巴關係協商；國務卿布林肯也恭賀先任外長的拉皮德，邀請對方訪美。

巴勒斯坦自治政府發言人則表示他們的立場沒有因以色列新政府改變，強調巴勒斯坦是要根據1967年邊界、以耶路撒冷為首都的國家；武裝組織哈馬斯則稱，以色列政府形態如何變，都無阻他們視猶太人的性質為佔領者和殖民者，堅持要以武力奪回權利。

路透社/美聯社/《以色列時報》