七國集團（G7）峯會前天發表的共同聲明，雖表示關注新疆和香港人權，但在歐洲多國有保留下，未有直接譴責中國在新疆對維吾爾族人強迫勞動。

剔走「供應鏈在新疆」

聲明最終文本指：「我們關注全球供應鏈使用各種形式的強迫勞動，包括國家在農業、太陽能業和服裝業強迫脆弱群組和少數族裔勞動。」但美國事前派發簡介文件中跟着的一句「主要關注的供應鏈在新疆」，最後被剔出。

有美國官員披露，峯會中關於外交的一節集中於中國，英國、加拿大、法國和日本都支持美國總統拜登力促採用較強硬措詞，但意大利、德國和歐盟力主集中對華關係的「合作」元素。拜登在峯會後記者會表示對聲明有關中國的用字滿意，稱G7上次峯會沒提中國但今次有。

中國駐英大使館發表聲明，指G7歪曲事實、顛倒是非，對中方進行蓄意誣衊，對中國內政橫加干涉，進一步暴露出美國等少數國家的險惡用心，並反問在英國殖民統治150多年間，「美國等有關國家關心過香港的人權和民主嗎？」

內地《環球時報》昨天社論，標題雖亦指「中國人不吃這一套」，但承認這是西方大國最系統指摘中國以及干涉中國事務的一次，但聲明措詞比美方單獨攻擊中國時要緩和一些，顯然是「美國主導、各方妥協」的產物，指「中國毋須再對美國抱有幻想，但一定要把其他國家與美國區別對待」。

英國《泰晤士報》/中央社