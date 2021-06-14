緬甸今年2月軍事政變奪權後，原國務資政昂山素姬被扣押被以多項罪名。軍方法院昨日就她違反防疫法及非法進口無線電對講機罪名開案陳詞，審訊將逢周一舉行，預料持續至7月底。

人權組織：閹割政治能量

75歲的昂山素姬被指去年11月舉辦選舉造勢違反防疫規定及違法進口無線電對講機，案件昨日在首都內比都特別法院閉門審訊，檢控官作開案陳詞。她面臨其他更嚴重控罪包括意圖煽動群眾、違反政府機密法，及從仰光前省長收受60萬美元（468萬港元）和11.4公斤黃金等。律師團隊否認所有控罪，稱近日加控的貪污指控荒謬。

人權觀察組織亞洲區副主任羅伯遜批評，審訊虛假和具政治目的，目的是要抹殺昂山素姬勝選結果及阻止她再競選公職，「今次審訊顯然是閹割昂山素姬及全國民主聯盟黨未來挑戰軍事統治力量總體戰略的序幕」。

有民眾昨日現身在最大城市仰光街頭，高呼「革命戰爭，我們參與」口號，適逢拉丁美洲革命家哲古華拉壽辰，部份示威者舉行示威和罷工。軍事政變至今至少862人死亡，聯合國人權事務高級專員巴切萊特稱，緬甸暴力正在加劇，譴責軍方不斷使用重型武器，未有履行東盟會議達成停止暴力及與示威者對話等五點共識。

另外，自3月以來被拘禁在永盛監獄的美國記者內森貌昨日獲釋，律師稱警方撤銷他的控罪，他今日會飛返美國。

路透社/法新社