最先在印度發現的delta變種病毒正成為英國人感染病例的主要來源，蘇格蘭最新研究發現，相比最先在英國發現的Alpha變種病毒，delta變種導致的住院率高一倍，所幸完成接種兩劑輝瑞疫苗或阿斯利康疫苗，仍對該變種病毒具高保護率，並可大幅減少住院風險。

研究周一在醫學期刊《刺針》發表，研究蘇格蘭19,543宗社區感染個案及377宗住院個案，其中7,723宗社區感染個案及134宗住院個案均屬delta變種。

斯特拉斯克萊德大學公共衞生流行病學教授羅伯遜（Chris Robertson）表示：「如果你檢測呈陽性，那麼兩劑疫苗或接種一劑疫苗28天後，可減你需要住院治療的風險達70%。」

研究指，接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗後兩星期，對Delta變種病毒的保護率是79%，低於對Alpha變種病毒的92%有效率。至於牛津大學和英國阿斯利康（AstraZeneca）藥廠研發的疫苗，對Delta變種有效保護率則為60%，亦低於對Alpha變種病毒的73%。

但研究人員提醒，不要簡單地以這些數據去比較疫苗，因為接受每種類型疫苗的人群有差異，而且每次疫苗產生免疫力的速度都不同。研究人員又指，接種兩劑疫苗比起一劑，對Delta變種的保護力更高；而推遲在英格蘭放寬封城措施，將有助更多人接種第二劑疫苗，並有時間產生體內免疫反應。

兩劑疫苗可大減Delta變種患者住院率

另外，英國官方公共衞生部門周一發佈最新研究，分析英格蘭14,019宗Delta變種的個案，顯示接種了兩劑輝瑞疫苗或阿斯利康疫苗，可大幅降低Delta變種病毒的住院率，接種兩種疫苗的人士免於住院的比率分別是96%和92%。

美國費城兒童醫院疫苗教育中心主管奧菲特（Paul Offit）表示：「第二劑疫苗是關鍵。我們從第一階段研究得知，第二劑疫苗會誘發一定水平針對特定病毒的中和抗體，而該水平會比首劑疫苗高出約十倍。」

美聯社／加拿大CTV新聞台／美國NBC新聞

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