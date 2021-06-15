日本反對黨對菅義偉內閣提不信任動議遭否決

日本4個反對黨不滿首相菅義偉政府防疫不力，而且堅持舉辦東京奧運及殘奧，周二（15日）下午向眾議院提出對菅義偉內閣的不信任動議，但遭佔議會多數的執政自由民主黨及盟友否決。

日本本屆國會預定周三（16日）閉會，日本立憲民主黨、共產黨、國民民主黨和社民黨4個反對黨，要求延長國會會期3個月遭拒，周二早上向眾議院議長大島理森共同提出不信任動議案。

議案指出，菅義偉內閣防疫政策失敗，令大量民眾生活陷入困頓，但堅持舉辦東京奧運，讓人完全無法接受，而且欠缺向國民交代的態度。自民黨方面認為，沒有對內閣不信任的理由，最終動員以多數否決不信任案。

《日本時報》／中央社

英澳達成自由貿易協議

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）周二（15日）宣佈，經英國首相約翰遜和澳洲總理莫里森在倫敦通宵協商後，兩國已經達成雙邊貿易協議。英國官員估計，兩國協議長遠可令英國經濟產量增加5億英鎊（約55億港元）。約翰遜周二在聲明表示：「今日象徵英國與澳洲關係的新曙光，鞏固我們的共同歷史和價值觀。」

英國視與澳洲達成貿易協議為脫歐策略的優先事項，同時也尋求在印太地區建立強健的商業及外交網絡，但雙方談判拖了好幾個月。特漢在一份聲明中表示：「兩位總理在倫敦漏夜舉行了一場正面的會議，並解決了與自由貿易協定相關的重大議題。」

英國農民嚴格檢視新協議內容，他們擔心一旦協議取消對澳洲羊肉及牛肉的進口關稅，他們會被失去本地市場。至於對早將經濟重心轉移在亞洲的澳洲而言，分析人士質疑這項協議的重要性。澳洲蒙那什大學（Monash University）政治及國際關係資深講師威靈斯（Ben Wellings）說：「這份自由貿易協議比較具有象徵意義，而非能帶來即時實質利益。」

路透社／美聯社／中央廣播電臺

菲暫停終止菲美軍隊互訪協定

中國在周邊海域的「海上壓力」持續增加，菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）周一（14日 ）表示，菲國再次決定暫停終止菲美「軍隊互訪協定」（VFA），美國國防部表示歡迎。

洛欽指出，VFA會再延期6個月，等待總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）「研究，也讓雙方更進一步解決他關切的問題，特別是有關協議的部分」。美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示：「國防部樂見菲律賓政府再次暫停終止軍隊互訪協定的決定。」

菲美同盟中重要的雙邊軍事協議「軍隊互訪協定」已有20年歷史，原本去年8月結束，但至今已第3度暫停終止。菲美「軍隊互訪協定」讓美國軍隊能輪替進出菲律賓，進行軍事演習等。此舉不但對菲國國防相當重要，對於美國對抗中國在區域內越為咄咄逼人的行徑，亦具戰略重要性，但有分析指，協定始終未有延長，引起兩國內部份人士失望。

中央社／路透社

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